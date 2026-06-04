José Luis Méndez Romeu releva a Natalia Lamas al frente de Amigos de la Ópera de A Coruña

Junta directiva de Amigos de la Ópera de A Coruña, con su nuevo presidente José Luis Méndez Romeu en el centro

La Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña inicia una nueva etapa. José Luis Méndez Romeu ha asumido oficialmente la presidencia de la entidad este jueves, tras la aprobación de su candidatura en la junta de asociados celebrada el pasado 4 de mayo.

El nuevo presidente sustituye a Natalia Lamas Vázquez, una de las figuras más influyentes de la vida musical gallega de las últimas décadas y responsable de que A Coruña mantuviera una programación operística estable incluso en los momentos más complejos para el sector cultural.

La nueva junta directiva mantiene a José María Paz Gago en la vicepresidencia y a Carmen Granados Cabezas como tesorera. Cristina Vázquez Boedo ocupará la secretaría, mientras que Luisa Iglesias López, Luis Loureiro Ínsua y José Manuel Vázquez Cruzado ejercerán como vocales.

Méndez Romeu afronta el relevo reivindicando la continuidad del proyecto construido durante los años de mandato de su predecesora. "La nueva presidencia expresa el consenso de la asociación para mantener el espíritu que durante tantos años impulsó la labor desarrollada con Natalia Lamas al frente y que ha permitido que pese a las dificultades A Coruña tenga ópera de un modo constante y con un alto nivel artístico y técnico", señaló.

El nuevo presidente reconoce además que la entidad afronta desafíos importantes relacionados con la financiación y la disponibilidad de espacios escénicos. "Sabemos que es todo un desafío sustituir a una dirección carismática y en un momento en el que tenemos por delante dos grandes retos debido a las limitaciones presupuestarias y de escenarios, que nos impiden poder ofertar más títulos, actividades y fechas", añadió.

Más de veinte años al frente de la asociación

La salida de Natalia Lamas supone el cierre de una etapa especialmente relevante para la cultura coruñesa. Durante más de dos décadas lideró Amigos de la Ópera y contribuyó a situar a A Coruña entre las ciudades españolas con una programación lírica más consolidada.

Su trayectoria va mucho más allá de la asociación. Pianista de formación, fue titular de la Orquesta de la Ópera de Wiesbaden y desarrolló una intensa actividad artística en Alemania, Francia y Suiza. También grabó el primer disco de música gallega de concierto para piano con obras de Andrés Gaos y Rogelio Groba.

A lo largo de los años recibió numerosos reconocimientos por su labor cultural. Entre ellos destacan la Medalla Castelao de la Xunta de Galicia, el Premio da Cultura Galega en la categoría de Música, la Medalla de Oro de Amigos de la Ópera, el galardón de Ópera XXI o la Medalla de Oro de la Orquesta Sinfónica de Madrid.

Su nombre también está ligado al Conservatorio Superior de Música de A Coruña, cuya creación impulsó gracias al convenio firmado entre la Xunta y el Concello, además de ejercer posteriormente como directora del centro.

Con su marcha de la presidencia concluye una de las etapas más prolongadas y determinantes de la historia reciente de Amigos de la Ópera, una entidad que afronta ahora una nueva fase sin renunciar al legado construido durante más de veinte años de trabajo.