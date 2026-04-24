Inés Rey dice que el promotor de El Último de la Fila rechazó las alternativas: "Optaron por marcharse"

La alcaldesa, Inés Rey, se pronunció este viernes sobre el traslado al Monte do Gozo, en Santiago, del concierto de El Último de la Fila, que inicialmente iba a celebrarse en el Estadio de Riazor de A Coruña. La ubicación en la ciudad quedaba descartada hace unos días ante la posible participación del Deportivo en el play-off de ascenso a Primera División. “Es evidente que es una decepción, para mí y para todos los coruñeses que tenían entrada, que finalmente hayan decidido irse a Santiago”, señaló la regidora.

Preguntada sobre este asunto en su intervención semanal en Radio Voz, Rey explicó que la decisión fue tomada de forma "legítima" por el promotor de la gira: "Es quien arriesga su patrimonio para traer a estos artistas en una gira, el que vende las entradas y el que decide dónde tocan. Desde luego, el Ayuntamiento no tiene forma de exigirle que actúe aquí. Lo que hicimos fue, desde el primer momento en que se sabía que el día 3 podría no estar disponible por el posible play-off, informarle, ya que no se podía esperar al final de la temporada por los trámites de producción y devolución de entradas".

Asimismo, la alcaldesa aseguró que, una vez conocida la imposibilidad de celebrar el concierto en Riazor, se ofrecieron al promotor distintas alternativas en la ciudad, entre ellas el Puerto, afirmando que el presidente de la Autoridad Portuaria se mostró dispuesto a colaborar, y el estadio del Campus de Elviña, ambas rechazadas por el promotor. "Allí no hay vecinos tan próximos como en el estadio. Sin embargo, decidieron no hacerlo porque nunca se había celebrado un concierto allí y no querían ser los primeros. Finalmente optaron por marcharse", señaló.

"¿Es una lástima? Sí, nos habría encantado tener aquí a El Último de la Fila en su gira. Pero si el promotor busca recintos de 30.000 personas para una gira de estadios y en el estadio no puede ser, poco margen tenemos", concluyó.

El PP critica "la falta de seriedad de la alcaldesa a la hora de cumplir compromisos"

Por otro lado, el portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, calificaba este viernes, en rueda de prensa, la decisión de trasladar el concierto a Santiago como una "pérdida de oportunidades que generaban actividad económica y prestigio" a la ciudad. El popular insistía en que "eventos que antes elegían nuestra ciudad ahora miran hacia otras mejor organizadas que mientras refuerzan su oferta, en A Coruña se cancelan iniciativas o se gestionan tarde y mal".

Asimismo, el candidato a la Alcaldía mostraba su preocupación por "la pérdida de imagen de la ciudad" debido a "la falta de seriedad de la alcaldesa a la hora de cumplir compromisos". En esta línea, Lorenzo recordaba que el Festival Wake UP también se celebrará en Santiago y que, tras la renuncia herculina, la sede del Mundial de fútbol 2030 podría ir a Vigo. "Lo más preocupante es la falta de reacción de Inés Rey, que ha tirado la toalla, ha bajado los brazos. Gobernar no es solo ocupar un cargo, es anticiparse, pelear por cada oportunidad, defender la ciudad con ambición. Y eso es lo que hoy no estamos viendo", criticó.