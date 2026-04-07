El ingeniero industrial coruñés que convirtió a su club de lectura en una novela de misterio: "Fue mi inspiración"

"¿Alguien sabe algo de Rochi?". Esta es la premisa sobre la que gira el thriller El Círculo de Salem, escrito por Alberto Villar (A Coruña, 1995). La historia, que gira en torno a la desaparición de una joven en la ciudad herculina tras salir de una reunión de su club de lectura, se basa en algunos de los integrantes de su propio club de lectura que aparecen en el libro dando vida a sus personajes. Saldrá a la venta el 17 de abril en Amazon.

"Llegué al Círculo de Salem hace más de dos años. Siempre me gustó leer, quienes me conocen saben que voy con un libro bajo el brazo a todos lados", cuenta a Quincemil Alberto, que profesionalmente se dedica a algo completamente opuesto a la literatura. "Soy ingeniero industrial", dice entre risas.

En el Círculo de Salem las cosas no son lo que parecen. La desaparición de Rochi da lugar a una investigación por parte de los miembros del club, aunque algunos de ellos, incluida la desaparecida, tienen mucho que ocultar.

"Es un libro con bastante ritmo que se lee fácil y que he intentado que consiga enganchar al lector desde el principio", señala. "Quitando un par de personajes que sí son ficticios, la mayoría son gente real del club. Los nombres los he conservado con sus permisos previos", apunta.

Todo empezó como una broma

Sus compañeros del club se han volcado con la promoción del libro, lanzando pistas a través de sus perfiles de Instagram sobre el misterio de la desaparición de Rochi. "La inspiración me llegó gracias al club. Antes intenté escribir en varias ocasiones, pero nunca conseguía avanzar. Tener el feedback de ellos me ayudó a seguir. Fue en medio de bromas durante el aniversario del primer año del club, el año pasado, cuando surgió la idea de escribir la historia", explica Alberto.

Lo cierto es que la propia Rochi existe de verdad. "¿Y qué opina del libro?", le pregunto. "Está enfadada conmigo", admite entre risas. "Ella no quería desaparecer y me dice que en algún momento le debo una historia más bonita", dice.

El proceso de pasar de lector a escritor para Alberto fue algo orgánico: "En ningún momento, hasta que ya estuvo bastante avanzado el proyecto, me planteé que esto pudiese llegar a ser un libro". Para él la clave fue intentar darle su toque personal, pero a base de prueba y error: "Al leer otros libros me empecé a fijar más en cómo estaban escritas las cosas diciendo: 'Ah, claro, es que esto sí queda mucho mejor'".

Una historia hecha para el club

Cuando le pregunto si no le da cringe basar la historia en la desaparición de una de sus amigas, Alberto no lo duda y bromea: "Pues ha faltado a la última reunión del club. Yo lo dejo ahí". Los integrantes del club son amantes del thriller y del misterio, de hecho, señala que han leído El Club de los Martes de Agatha Christie: "Se me ocurrió crear algo que fuese nuestra historia del club. Algo que devolverles a los miembros y que pudiésemos disfrutar juntos".

Por supuesto, a Alberto le encantaría que su libro fuese el escogido en la próxima quedada del mes de abril como lectura para mayo. "Me haría una ilusión tremenda. El día que les presenté el proyecto me decían 'Ya tenemos libro para el mes que viene' y la verdad yo estaba que no cabía en mi alegría", concluye.