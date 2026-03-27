Las autoras Tatiana Ţîbuleac, Ottessa Moshfegh y Lionel Shriver estarán en A Coruña con la Fundación MOP

Vista interior de The MOP Library, con parte de los más de 5.500 volúmenes especializados en moda y fotografía

La Fundación MOP estrenará en A Coruña un nuevo ciclo de escritoras en el mes de abril. Entre el día 6 y el 13, pasarán por la ciudad Tatiana Ţîbuleac, Ottessa Moshfegh y Lionel Shriver, en unos encuentros moderados por la periodista Andrea Aguilar. Todos ellos tendrán lugar a las 19:00 horas en el espacio de la Fundación en el muelle de Batería.

Las tres escritoras han firmado algunos de los libros de más éxito del momento. Ţîbuleac, autora de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, estará en el Centro MOP el lunes 6 de abril. Por su parte, Ottessa Moshfegh, escritora de Mi nombre era Eileen, Mi año de descanso y relajación o Lapvona, se pasará por A Coruña el viernes día 10.

Por último, Lionel Shriver, ganadora en 2005 del Women's Prize for Fiction por Tenemos que hablar de Kevin, cerrará el ciclo el 13 de abril.

Como sucede con The MOP Talks, el aforo está limitado a 200 personas. Las entradas, con un máximo de dos por persona, se podrán conseguir en la web de la Fundación a partir del próximo lunes, 30 de marzo, a las 11:00 horas.

Después de las conversaciones habrá una firma de libros, que estarán a la venta en la misma sala.