Esta es la agenda cultural de Ferrol con teatro, música y espectáculos hasta julio

La ciudad de Ferrol se prepara para vivir un intenso segundo cuatrimestre cultural con una programación variada que incluye humor, teatro, música, danza, cine y espectáculos familiares.

El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, presentó una oferta pensada para todos los públicos y que se desarrollará en espacios como el Auditorio, el Teatro Jofre, el Centro Torrente Ballester, el Centro Cívico de Caranza y los cines Dúplex.

En el apartado humorístico destaca A Penúltima, del actor gallego Carlos Blanco, que llegará al Teatro Jofre el próximo 19 de abril. La programación teatral también tendrá un papel protagonista con propuestas como O Dragón de Ouro (11 de abril), una obra contemporánea con tintes provocadores, y Mejor no decirlo (18 de abril), protagonizada por María Barranco e Imanol Arias tras su éxito internacional.

Además, el Jofre acogerá otras destacadas producciones como Asesinato en el Orient Express, basada en la obra de Agatha Christie (30 de mayo), y Reconversión (13 de junio), centrada en la memoria histórica del sector naval en la ría de Vigo.

Música para todos los públicos

La música será otro de los pilares fundamentales de la programación. La cantautora portuguesa Luisa Sobral actuará el 25 de abril, mientras que el grupo La Habitación Roja celebrará su 30º aniversario con un concierto el 23 de mayo.

Dentro de las celebraciones de las Letras Galegas 2026, el grupo ferrolano Lenda Ártabra ofrecerá un concierto gratuito el 17 de mayo. Por su parte, Andrés Suárez regresará a su ciudad natal el 29 de mayo para presentar su nuevo trabajo, Lúa.

El cartel musical se completa con actuaciones internacionales como las de Les Greene (5 de junio) y Rufus Wainwright (4 de julio), además del ciclo de música clásica de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, que incluye recitales y homenajes a compositores como Marcial del Adalid.

Magia, danza y cine

La programación también reserva un espacio destacado para el público familiar. El mago Dakris, Premio Nacional de Magia, presentará Nada es lo que parece el 6 de junio en el Auditorio, con dos sesiones.

La danza llegará con Transeúnte (15 de mayo), una propuesta que combina tradición y contemporaneidad. En el ámbito cinematográfico, el Centro Torrente Ballester acogerá el ciclo Clásicos inéditos en versión española, con proyecciones como El susto (29 de abril) y La feria del crimen (27 de mayo).

Asimismo, continúan iniciativas consolidadas como Os Xoves da Capela, con actuaciones musicales en directo, y los ciclos Domingos a escena y Petís Duplex, este último dedicado al cine infantil.

Exposiciones y programación estable

Las salas del Centro Torrente Ballester albergarán diversas exposiciones, entre ellas propuestas sobre la memoria histórica de la ciudad, muestras antológicas y proyectos artísticos contemporáneos.

El Centro Cívico de Caranza mantendrá su programación escénica semanal, mientras que los cines Dúplex ofrecerán cine infantil entre abril y mayo con títulos pensados para los más pequeños.

En conjunto, Ferrol presenta una programación cultural amplia, diversa y de calidad que refuerza su posición como uno de los principales referentes culturales de Galicia.