Tamar Novas presentará 'Caminando con el diablo' este jueves en A Coruña en una sesión con coloquio

El actor gallego Tamar Novas presentará este jueves, 12 de marzo, en A Coruña su nuevo film, 'Caminando con el diablo', la ópera prima del cineasta Rubén Pérez Barrena. Será un pase especial con coloquio del propio intérprete.

La cita tendrá lugar en los coruñeses cines Cantones a partir de las 20:00 horas, con entradas ya a la venta.

Este thriller rural ambientado en la España de los ochenta está protagonizado por Tamar Novas y por Marina Salas. Completan el reparto el también gallego Iván Marcos, así como Annick Weerts y Alban Petit.

La cinta sigue a un matrimonio consumido por la desaparición de su hijo en un relato desasosegante que muestra la cara más monstruosa del ser humano.

En una reciente entrevista con Europa Press, Tamar Novas, que durante su paso por los Goya mencionó que la película entroncaba con la situación actual, ha reflexionado sobre la violencia del presente y ha dado su opinión respecto a si los actores y directores tienen la responsabilidad de posicionarse en determinados temas.

"Sinceramente creo que va en la persona, en el momento y en el contexto. Yo creo que no debe haber una generalización de la necesidad o de la obligación de pronunciarse, para nada", expone Novas tras ser preguntado por lo reivindicativa que fue la pasada gala de los Goya, donde estaba nominado como mejor actor de reparto por 'Rondallas', y el debate sobre si los artistas deberían usar el altavoz que tienen.

En todo caso, el actor señala que le parece "a veces más peligroso no pronunciarse que pronunciarse", si bien "eso no significa que no respete a un compañero que decide no decir según qué cosa".

En cuanto a cómo entronca la cinta de Pérez Barrena con la actualidad, el intérprete apunta que, a su parecer, "trabaja con la esencia de lo que es la violencia y la pérdida,".

Además, el film reflexiona sobre "hasta dónde podemos ser monstruosos" y muestra la parte "más instintiva, vengativa y violenta de las personas".

"Esta película es un ejercicio de exploración de toda esa violencia que yo creo que está muy presente en el día a día, en los seres que nos gobiernan, que deciden además con una sofisticación y una parte despiadada que matar es una buena solución a sus problemas", añade el actor.