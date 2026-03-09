Un festival solidario en Santiago reunirá charlas inspiradoras, música y expertos en desarrollo personal

Santiago de Compostela acogerá el próximo 15 de marzo una nueva edición del festival solidario Nosolocoaching, un evento que reunirá charlas inspiradoras, actuaciones musicales y experiencias de crecimiento personal con un objetivo benéfico: recaudar fondos para la Fundación Vicente Ferrer.

El encuentro se celebrará en el Auditorio Afundación y reunirá a profesionales de ámbitos como la educación, la psicología, el liderazgo o el coaching en una jornada pensada para reflexionar sobre bienestar, desarrollo personal y valores humanistas.

Expertos y divulgadores en una jornada de inspiración

La programación se desarrollará entre las 9:30 y las 14:00 horas e incluirá ocho ponencias y diversas intervenciones artísticas.

Entre las participantes destacadas figura Anna Forés, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y especialista en neuroeducación y resiliencia, que recibirá durante el festival el Premio Ciencia y Humanismo por su contribución a la divulgación científica sobre el desarrollo humano.

El evento contará también con la participación online de Andrea Lages, fundadora de la International Coaching Community, además de otros profesionales vinculados al ámbito del desarrollo personal y el bienestar.

Música, creatividad y experiencias en directo

Más allá de las conferencias, el festival combinará distintos formatos para crear una experiencia participativa. El programa incluirá actuaciones musicales, dinámicas creativas y sesiones de visual thinking en las que artistas plasmarán en ilustraciones las ideas que vayan surgiendo durante las charlas.

El objetivo es generar un espacio de aprendizaje, reflexión y conexión entre los asistentes a través de propuestas que mezclan divulgación, arte y experiencias en directo.

Un evento con finalidad solidaria

Uno de los pilares de Nosolocoaching es su dimensión social. La recaudación de las entradas se destinará íntegramente a la Fundación Vicente Ferrer, organización que desarrolla proyectos de cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables, especialmente en India. Es posible comprar desde aquí tu entrada. La recaudación ya ha superado los 3.000 euros.

Con esta propuesta, el festival busca consolidarse como un punto de encuentro para quienes quieren aprender, inspirarse y al mismo tiempo colaborar con una causa solidaria.