A Coruña licita la demolición del antiguo mercado de Palavea para construir la nueva biblioteca

El barrio de Palavea en A Coruña está más cerca de contar con su propia biblioteca municipal. Este jueves la Xunta de Goberno Local licitó la primera fase de la construcción que se corresponde con la demolición del edificio actual del antiguo mercado.

El documento contempla una inversión pública de 51.854,34 euros para retirar la infraestructura existente, y estima la ejecución de esta fase en un plazo aproximado de dos meses desde la adjudicación de la obra. La licitación de la nueva biblioteca se realizará una vez finalice la primera fase de demoliciones.

El desembolso total previsto superará el millón de euros. La decisión de construir la primera biblioteca pública en Palavea avanza después de que el pasado mes de octubre se aprobase también en la Xunta de Goberno local el estudio de detalle necesario para poder actuar sobre la parcela del mercado. Dicho estudio de detalle también será llevado al pleno para su aprobación.

Con el fin de evitar grandes flujos de tráfico en una zona eminentemente residencial, el Gobierno municipal decidió trasladar las plazas de estacionamiento vinculadas al nuevo servicio al acceso oeste a Palavea, con el objetivo de no reducir el número de plazas en el núcleo y de no contribuir a generar tráfico en una zona eminentemente residencial.

"El Gobierno lleva muchos años escuchando a los barrios de la ciudad para atender sus demandas. El comienzo de este proyecto es la prueba de nuestro compromiso con la mejora de la calidad de vida en los barrios, a los que estamos dotando de las mejores infraestructuras", valoró la alcaldesa, Inés Rey.