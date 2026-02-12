La Fundación MOP de A Coruña organiza un curso de iniciación a la fotografía con Óscar Companioni

La Fundación MOP ofrecerá a finales de mes un curso de iniciación a la fotografía impartido por el fotógrafo Óscar Companioni bajo el título La mirada escénica: curso de iniciación a la visión fotográfica.

La propuesta ha despertado un gran interés: las plazas para la sesión del 28 de febrero ya están agotadas y próximamente se abrirá la inscripción para una segunda convocatoria el 1 de marzo.

El curso, dirigido a mayores de 18 años, contará con un máximo de 15 plazas por grupo y tendrá un precio de 60 euros. Como único requisito, los participantes deberán acudir con cámara fotográfica o móvil.

La formación se desarrollará en una jornada intensiva, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:30 horas. Durante la sesión de mañana se abordarán los fundamentos teóricos, desde una aproximación a la historia de la fotografía —y su evolución desde sus orígenes hasta la actualidad— hasta los conceptos técnicos básicos, como el funcionamiento de la cámara, los tipos de objetivos o el triángulo de exposición.

Por la tarde, el enfoque será más visual y práctico, con el análisis de fotografías, pinturas y referencias cinematográficas para explorar los puntos de conexión entre estas disciplinas artísticas. El objetivo es ofrecer una mirada amplia sobre la fotografía como lenguaje creativo vinculado tanto a la pintura como al cine.

Además, el 1 de marzo se celebrará, de forma voluntaria, una ruta fotográfica en los alrededores de la Fundación MOP para poner en práctica los conocimientos adquiridos. Esa misma tarde se proyectarán las imágenes realizadas por los participantes, generando un espacio de puesta en común y aprendizaje colectivo.