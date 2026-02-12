La Casa de las Ciencias acoge un espectáculo que se controla con la mente

Viggo Mortensen en A Coruña: Narra el nuevo programa del Planetario de la Casa de las Ciencias

El Planetario de la Casa de las Ciencias será escenario el viernes 20 de febrero de Cerebral IV: Solve et Coagula, una propuesta audiovisual de vanguardia creada por ATHAL (Alberto Castaño) y UROK (Óscar Domínguez) y concebida específicamente para formato Full Dome, con proyección envolvente de 360 grados.

El espectáculo, que contará con dos pases -a las 20:00 y a las 21:30 horas-, ofrece una experiencia inmersiva en la que sonido e imagen se generan y modifican en tiempo real a partir de las ondas cerebrales del artista, captadas mediante un sistema EEG-BCI (interfaz cerebro-computadora). Las entradas, con un precio de 12 euros, ya están disponibles en la plataforma Woutick.

Tecnología, arte y neurociencia

Cerebral es una performance biotecnológica en constante evolución que combina música experimental, visuales generativas y neurociencia. Las señales cerebrales del intérprete se transforman en parámetros sonoros y visuales, creando paisajes audiovisuales que cambian en función de su actividad mental.

Desde su estreno en 2021, el proyecto ha pasado por teatros, iglesias y festivales, evolucionando hacia formatos cada vez más complejos. Esta nueva edición, adaptada a la cúpula del planetario, potencia la dimensión sensorial con un ritual audiovisual que integra frecuencia, emoción y simbolismo en un entorno envolvente.

Además del control cerebral como eje central, la propuesta incorpora nuevos elementos, como sistemas de control aéreo que permiten modular el sonido mediante el movimiento corporal, ampliando las posibilidades de interacción entre el artista, la tecnología y el espacio.