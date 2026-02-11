Restaurada en A Coruña la placa de Wenceslao Fernández Flórez en su casa natal por su aniversario

Acto de presentación de la restauración de la placa en la casa natal del escritor, en la calle Torreiro

A Coruña volvió esta mañana la mirada hacia uno de sus nombres más ilustres. Coincidiendo con el 141 aniversario del nacimiento de Wenceslao Fernández Flórez, la alcaldesa, Inés Rey, se desplazó hasta el número 16 de la calle Torreiro, casa natal del autor, para descubrir la restauración de la placa conmemorativa que recuerda su figura.

Fernández Flórez nació en A Coruña el 11 de febrero de 1885 y comenzó muy pronto su trayectoria en el mundo de las letras. Con apenas quince años tuvo su primer contacto con el periodismo en el diario coruñés La Mañana. A partir de ahí desarrolló una carrera brillante como escritor y periodista, convirtiéndose en una de las voces más destacadas de la literatura española del siglo XX.

En el acto participó también el presidente de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez, José Luis Castro de Paz, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Santiago de Compostela.

Durante su intervención, la alcaldesa subrayó el valor simbólico del gesto: “Aunque parezca insignificante, restauramos la placa que se colocó en su casa en 1985 con motivo del centenario de su nacimiento. Esa placa se había deteriorado con el tiempo y la acabamos de restaurar. Hoy es precisamente el 141.º aniversario de su nacimiento y nos pareció un día muy apropiado para reemplazarla. También pusimos una más nueva en la puerta, pero también había una placa original que fue retirada en algún momento de la historia reciente y, por lo tanto, también la estamos reemplazando”.

Rey enmarcó la actuación dentro de la reivindicación del legado del autor: “Se enmarca en la reivindicación del legado periodístico y narrativo de Wenceslao, de su figura, de un coruñés ilustre que nos dejó obras maestras literarias, como El bosque animado o Las Siete Columnas, que por cierto también celebra su aniversario, el centenario de su publicación, y que fue la obra con la que ganó el Premio Nacional de Narrativa”.

Los trabajos realizados incluyeron el saneamiento de la placa original situada entre el primer y el segundo piso del inmueble, así como el repintado de las letras incisas, que habían perdido su policromía original con el paso del tiempo. Además, se colocó una nueva placa en la planta baja de la fachada exterior con la leyenda: “O pobo da Coruña á memoria do insigne escritor e xornalista, Wenceslao Fernández Flórez”.

La placa restaurada en memoria de Wenceslao Fernández Flórez Quincemil

Más allá de la restauración material, el gesto refuerza el compromiso de la ciudad con la conservación y difusión de su patrimonio literario. En la calle donde comenzó su historia, A Coruña reivindica hoy la memoria de un autor que supo retratar con ironía, sensibilidad y agudeza una época, dejando una huella que sigue formando parte de la identidad cultural gallega y española.