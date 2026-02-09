La RAG divulgará la obra de Begoña Caamaño: esta es la programación por el Día das Letras Galegas

La Real Academia Galega (RAG) desplegará a lo largo de este año una amplia y transversal programación para difundir la figura y la obra de Begoña Caamaño (Vigo, 1964 - Santiago de Compostela, 2014), que será homenajeada en el Día das Letras Galegas 2026. El objetivo: acercar el "extraordinario valor" de su creación literaria a públicos de todas las edades, con especial atención a los más jóvenes.

La institución combinará actos presenciales con una estrategia reforzada en redes sociales, consciente -según explicó su presidente, Henrique Monteagudo- de la necesidad de generar "contenidos específicos" para un público que demanda nuevos formatos.

En la presentación del programa, Monteagudo estuvo acompañado por la tesorera de la RAG, María López-Sández, y por Beatriz Caamaño, hermana de la escritora. El presidente subrayó las múltiples dimensiones de la autora ("literaria, periodística y de compromiso social como activista") aunque avanzó que el foco estará puesto especialmente en su producción literaria.

En esa misma línea, López-Sández destacó la "calidad y madurez" de una obra que, recordó, tuvo "muy buena acogida" desde el inicio. La académica definió su irrupción como la de "la mujer narradora" y señaló que el propósito de esta conmemoración es lograr que una autora ya reconocida por la crítica alcance una difusión aún mayor entre el gran público.

Por su parte, Beatriz Caamaño incidió en la oportunidad que supone esta efeméride para reivindicar una voz literaria que considera especialmente vigente. "Hay que leer a Begoña Caamaño", afirmó, destacando la relevancia de sus textos en el contexto social actual.

Actos presenciales y nuevos formatos digitales

Los actos comenzaron ya a principios de enero con la puesta en marcha, en academia.gal, de un sitio web específico dedicado a la autora. El calendario de actividades presenciales comenzará el 2 de marzo en Vigo, en el CEIP O Pombal. Allí, de la mano de la comunidad educativa del centro, la Real Academia Galega presentará una nueva edición de su proyecto dirigido al público infantil, Primavera das Letras.

En esta ocasión, será la escritora An Alfaya quien acerque la figura de Begoña Caamaño a los más pequeños a través de un texto teatral inspirado en su universo vital y literario, ilustrado por Laura Romero.

La ciudad olívica acogerá también en otoño un simposio académico centrado en su obra, en un contexto que sin duda ampliará su estudio y difusión. La RAG mantendrá además su apuesta por el formato audiovisual, iniciada en 2021 con la serie dedicada a Xela Arias.

En esta ocasión, bajo la dirección de Damián Varela y Alba López Álvarez, el documental sobre Begoña Caamaño se presentará en una única pieza de mayor duración, pensada para facilitar su proyección en distintos contextos, entre ellos los institutos de educación secundaria, aunque concebida para un público amplio.

A ello se sumará la publicación de una biografía y diversas propuestas del Seminario de Onomástica, que le rendirá homenaje desde el ámbito de la toponimia.

La Academia reforzará además su presencia en redes sociales mediante pequeñas piezas audiovisuales pensadas específicamente para plataformas digitales, con el fin de acercar la figura de Caamaño a las nuevas generaciones.

Como novedad, la institución lanzará asimismo su primer videopódcast, en el que creadoras de distintas generaciones reflexionarán sobre algunos de los temas clave presentes en la obra de la autora homenajeada.

El acto central del 17 de mayo, correspondiente al pleno extraordinario del Día das Letras Galegas, se celebrará en Santiago de Compostela, ciudad en la que, recuerdan desde la RAG, Begoña Caamaño se convirtió en escritora. Intervendrán Marilar Aleixandre, Víctor F. Freixanes, Manuel Rivas y Ana Romaní.

La programación contará con el apoyo económico de la Xunta de Galicia, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Diputación de A Coruña, la Diputación de Pontevedra y los ayuntamientos de Vigo y Santiago de Compostela, entre otras entidades colaboradoras.