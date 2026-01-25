La Xunta homenajea a Siro López con más de 20 actividades por el Día de la Ilustración

La Xunta de Galicia conmemorará el Día de la Ilustración 2026 con más de una veintena de actividades en las bibliotecas de gestión autonómica, dedicadas este año a Siro López, caricaturista político, humorista gráfico, retratista, dibujante y pintor.

La programación fue presentada por el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, quien destacó la amplia colaboración con la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración.

Las actividades incluyen exposiciones, talleres, sesiones de narración oral, concursos de caricaturas, murales y collages colectivos, además de muestras bibliográficas sobre la trayectoria del artista ferrolano.

Entre las propuestas centrales figura la exposición "Siro. A vida nun lápis", que se inaugurará el 30 de enero en la Biblioteca de Galicia, en la Cidade da Cultura, y podrá visitarse hasta el 10 de mayo. El propio Siro López estuvo presente en la presentación del programa.

La Biblioteca de Galicia acogerá además el sábado 31 de enero dos sesiones del taller "Coñecendo a Siro cun lapis na man", dirigidas a niñas y niños de 8 a 12 años, mientras que la Biblioteca pública Ánxel Casal, en Santiago, ofrecerá un contacontos ilustrado para público infantil y una charla con la escritora Emma Ríos, junto a una exposición de originales de su novela gráfica "Gloria".

En A Coruña, la Biblioteca Miguel González Garcés celebrará sesiones de narración oral, talleres creativos y una exposición dedicada al autor, mientras que en Lugo se desarrollará un obradoiro impartido por Bea Lema, Premio Nacional del Cómic 2024. Ourense, Pontevedra y Vigo completan la programación con talleres de ilustración, banda diseñada, dibujo, contacontos e incluso actividades en inglés, dirigidas a diferentes franjas de edad.

También se suma a la celebración el servicio de biblioteca móvil "A Furgoteca", que recorrerá concellos de Lugo y Ourense con concursos de caricaturas, murales y collages colectivos en homenaje a Siro López, fomentando la participación vecinal y la creatividad compartida.