La Universidad de Santiago impulsa el primer museo en línea de la iconografía de Rosalía de Castro

La Cátedra Rosalía de Castro de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha impulsado el primer museo virtual de la iconografía rosaliana, pensado tanto para la investigación como para la divulgación y la educación patrimonial.

Tal y como ha informado la USC en una nota de prensa, el recorrido se organiza en torno a un extenso y heterogéneo corpus de fuentes visuales que abarca desde el siglo XIX hasta la actualidad, lo que permite rastrear distintos regímenes de representación y estrategias de memorialización alrededor de la autora.

La iniciativa que ahora da sus primeros pasos es el resultado del proyecto 'Rosalía 2.0: catalogación, estudo e dixitalización da iconografía sobre Rosalía de Castro', un trabajo desarrollado durante el curso 2024-2025, gracias a una beca de investigación en humanidades de la Diputación de A Coruña, por Laura Camino Plaza.

Cedido para su preservación y difusión a la Cátedra Rosalía de Castro de la USC, este museo reúne y hace accesible material visual fundamental para comprender cómo se representó y conmemoró la imagen de la autora a lo largo del tiempo.

La investigación de Laura Camino ha permitido reunir, analizar y difundir un corpus iconográfico heterogéneo, procedente de distintas fuentes y épocas, y transformarlo en un espacio digital accesible y susceptible de actualización, pensado tanto para el público general como para la comunidad académica.

"La posibilidad de incorporar nuevas piezas garantiza que el museo permanezca como un proyecto vivo y colaborativo", han señalado desde esta cátedra institucional de la USC.