El Planetario de A Coruña acoge una sesión de cine y ciencia ante el histórico eclipse de 2026

Imagen del Planetario de la Casa de las Ciencias. Concello de A Coruña.

El Planetario de la Casa de las Ciencias de A Coruña acogerá el lunes 29 de diciembre, a las 19:30 horas, una actividad especial organizada en colaboración con la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, con la vista puesta en uno de los grandes acontecimientos astronómicos del próximo año.

La iniciativa sirve de antesala al eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, un fenómeno histórico que no se producía en Galicia desde hace más de un siglo y que tendrá en A Coruña uno de sus escenarios privilegiados, con previsión de atraer a miles de visitantes.

Para celebrar la entrada en el año del eclipse, la sesión propone un recorrido por una selección de películas en las que la ocultación del Sol por la Luna tiene un papel protagonista, analizando cómo el cine ha representado este espectacular fenómeno natural a lo largo de la historia.

Durante el encuentro se abordarán ejemplos tan singulares como el clásico Barrabás, una producción que pasó a la historia por filmar un eclipse real, convirtiéndolo en un hito técnico y cinematográfico.