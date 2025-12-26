La Diputación de A Coruña lanza siete premios culturales con 95.000 euros para impulsar la creación

Sede de la Diputación de A Coruña. Deputación de A Coruña.

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado esta semana las bases de siete premios culturales convocados por la Diputación de A Coruña para el año 2026, con una dotación económica total de 95.000 euros.

Las convocatorias abarcan ámbitos como la artesanía, el cine, la banda diseñada y la creación literaria en gallego y en castellano.

El plazo de presentación de trabajos se abrirá el 10 de febrero y se cerrará el 10 de abril.

Entre los certámenes figura el décimo sexto Premio Antonio Fraguas de artesanía, dirigido a personas artesanas y colectivos mayores de edad nacidos o residentes en Galicia.

El premio cuenta con dos modalidades, tradicional y contemporánea, dotadas con 6.500 euros cada una.

También se incluyen las bases del segundo Premio José Gil de cine en gallego, destinado a impulsar la creación audiovisual en lengua gallega y a reconocer trayectorias o iniciativas destacadas del sector.

El certamen contempla tres modalidades, guion de largometraje de ficción, guion de largometraje documental y trayectoria o iniciativa relevante, con 6.500 euros por categoría.

La banda diseñada tiene su espacio con la vigésimo primera edición del Premio Castelao, dirigido a autoras y autores mayores de edad que presenten obras inéditas en lengua gallega.

El premio establece dos modalidades, general e infantil y juvenil, con una dotación total de 13.000 euros, repartida en dos premios de 6.500 euros.

En el ámbito poético, la Diputación convoca la vigésimo tercera edición del Premio Miguel González Garcés de poesía, de carácter bienal, con un premio único de 6.500 euros para obras inéditas no galardonadas con anterioridad.

La literatura infantil y juvenil vuelve a tener protagonismo con la vigésima edición del Premio Raíña Lupa, que busca fomentar la creación literaria en gallego para el público más joven.

El certamen cuenta con dos modalidades, infantil y juvenil, y una dotación total de 13.000 euros.

Por último, el BOP recoge las bases de la trigésimo octava edición del Premio Torrente Ballester de narrativa, tanto en lengua castellana como en lengua gallega.

Ambos certámenes, de carácter internacional, están dirigidos a obras inéditas y no premiadas, y cuentan con un premio de 15.000 euros en cada idioma.

Estas convocatorias se suman a otras tres ya publicadas a comienzos de diciembre, correspondientes al Premio Luis Seoane de diseño, el Premio Internacional Luís Ksado de creación fotográfica y el Premio Internacional Jesús Núñez de arte gráfico, todos ellos con una dotación de 6.500 euros.