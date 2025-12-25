El Fórum Metropolitano llena de magia la Navidad de A Coruña con el ciclo Monicreques

A Coruña refuerza su apuesta por la cultura y el entretenimiento familiar durante las fiestas de Navidad con una nueva edición del ciclo Monicreques, que llenará de magia y diversión el Fórum Metropolitano entre el 26 y el 30 de diciembre.

Durante cinco jornadas, compañías gallegas especializadas en teatro y monicreques darán vida a historias llenas de imaginación y valores, con espectáculos adaptados a diferentes edades que abordarán temas como la amistad, la superación, la fantasía y las tradiciones gallegas, convirtiendo cada función en una oportunidad para disfrutar en familia.

Todas las representaciones empezarán a las 18:00 horas y tendrán una duración aproximada de 50 minutos.

Las entradas podrán adquirirse en Ataquilla y en los despachos de billetes de la plaza de Ourense y del Fórum Metropolitano, también el mismo día de la función en este último caso.

El precio general será de 6 euros, el abono de tres entradas costará 15 euros y la entrada para menores de 3 años tendrá un coste de 2 euros, asegurando así que la cultura llegue a todos los públicos.