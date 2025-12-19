El Museo Gaiás de Santiago cierra el año con cerca de 1,4 millones de visitas

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha hecho balance del año y ha puesto en valor la actividad del Museo Gaiás con cifras récord, además de anunciar la finalización de las obras del Centro de Artes Dixitais, que empezará a funcionar la segunda mitad del 2026.

Destaca las cerca de 1,4 millones de visitas que ha recibido el museo durante el año y los récords obtenidos, a los que el titular de Cultura atribuye una "tendencia expansiva": 205 actividades culturales realizadas este año con 262.639 participantes.

Por otro lado, ha hecho mención a las actividades que la Cidade da Cultura hace en apoyo a la comunidad de artistas gallegos, como las Residencias Artísticas, el Encontro de Artistas Novos o la Residencia Literaria, iniciativas que junto con otras destinadas al mismo fin suman una inversión de cerca de 170.000 euros.

Además, López Campos ha recordado el compromiso con la cultura inclusiva y con la accesibilidad que se tradujo en colaboraciones con asociaciones como la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, el Programa Vagalume, que trabaja con mujeres en contexto de explotación sexual, la organización de muestras alrededor de la historia LGTBI en Galicia o el trabajo artístico con colectivos como asociaciones con personas con daño cerebral adquirido.

Avance en las artes digitales

El conselleiro de Cultura ha destacado el desarrollo de la creación digital artística como línea prioritaria durante este año en el Gaiás.

Así, ha hecho referencia a Orixes o Castelao. Mirar por Galicia, el proyecto más avanzado alrededor de este icono de la cultura gallega y que ha representado la propuesta de la Xunta de Galicia en el Ano Castelao.

Además, ha puesto en valor el éxito de Hábitats, que figura en el ranking de mejores proyectos de arte digital de España en el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, de Orixes, que ha sido seleccionada como finalista para los XR Awards o de la primera edición del foro SINTE, que congregó en Galicia algunas de las figuras más relevantes del mundo del arte y la creación digital.

Para el próximo 2026, el conselleiro ha anunciado que vendrá marcado por "ambiciosas exposiciones internacionales" que supondrán una antesala al Xacobeo 2027.

Además, ha mencionado la ampliación que se llevará a cabo en el auditorio del Edificio Fontán para acoger espectáculos escénicos y las obras para construir un centro de apoyo logístico al Museo y a la Biblioteca y Arquivo de Galicia.