Arteixo (A Coruña) abre el plazo de Certamen de Narraciones Breves "Manuel Murguía": 4.000 euros en juego

El Ayuntamiento de Arteixo anuncia oficialmente la apertura del plazo de participación en el 35º Certamen de Narraciones Breves "Manuel Murguía", uno de los concursos literarios más consolidados de Galicia.

El certamen mantiene su objetivo esencial: promover la creación literaria en gallego, apoyar nuevas voces narrativas y rendir homenaje a Manuel Murguía, figura clave en la historia y la cultura gallegas.

El concurso está dirigido a personas mayores de 16 años, que podrán presentar una única obra original, inédita, escrita en gallego y no premiada ni pendiente de resolución en otros certámenes.

Las narraciones deberán tener una extensión de entre 30.000 y 70.000 caracteres con espacios y presentarse en formato digital (Word, LibreOffice o similar).

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2026.

Como novedad en esta edición, los originales deberán presentarse preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Arteixo, con el fin de agilizar el proceso de entrega y garantizar una gestión más eficiente.

Premios

El certamen contempla tres premios:

1º premio: 4.000 €

2º premio: 2.000 €

3º premio: 1.000 €

Los galardones se entregarán el 8 de mayo de 2026 en un acto oficial que reunirá a las tres personas finalistas, seleccionadas por un jurado compuesto por profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito literario.