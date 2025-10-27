La Deputación de A Coruña destina un millón de euros a la protección del patrimonio cultural

La Deputación de A Coruña ha presentado este lunes el programa de subvenciones a municipios para financiar acciones para proteger el patrimonio cultural público o de gestión municipal. Las ayudas están destinadas a localidades de menos de 50.000 habitantes con cuantías de hasta 150.000 euros que ascienden a un presupuesto total de un millón de euros.

El deputado de Patrimonio, Xosé Penas, presentó esta línea de ayudas que se podrán solicitar desde el 21 de enero del próximo año.

Estas se podrán destinar a la mejora de espacios públicos e inmuebles patrimoniales públicos y de titularidad municipal, con valor histórico-artístico, cultural, topológico o etnográfico y a sus elementos integrados declarados BIC o catalogados. No se podrá financiar actuaciones en bienes muebles ni en aquellos ya incluidos en otras actuaciones.

"Na Deputación somos conscientes da necesidade de actuar de xeito inmediato, e achegando recursos suficientes, para protexer e conservar adecuadamente o extraordinario patrimonio cultural que ten a provincia da Coruña", declaró Penas, acompañado de la presidenta del Colegio de Arquitectos en A Coruña, Ruth Varela.

Las solicitudes se tramitarán en la plataforma SUBTEL a través de la sede electrónica de la Deputación.