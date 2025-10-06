El Festival Internacional Galicreques celebra en Santiago de Compostela su 30 aniversario

El Festival Internacional Galicreques celebrará su trigésima edición entre el 11 y el 19 de octubre en distintos espacios de Santiago de Compostela con un programa que incluye cerca de 60 funciones de 33 compañías procedentes de seis países y siete comunidades autónomas.

Este miércoles 8 de octubre el sector escénico gallego se dará cita en la Sala Capitol para la ffiesta del 30 aniversario del certamen, cofinanciado por la Xunta de Galicia con una ayuda de más de 42.000 euros a través de la línea de ayudas a festivales de artes escénicas.

Así lo explicó hoy el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, en la presentación del acto que también contó con la participación del director del festival Jorge Rey, y de representantes del resto de instituciones que colaboran con esta cita.

El representante de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, explicó que el encuentro compostelano, pionero en el teatro de marionetas, vuelve a ocupar un lugar destacado en la lista de muestras escénicas subvencionadas por el Gobierno gallego, que este año distribuyó 280.000 euros entre 13 citas.

Producción gallega

Subrayó la variedad y calidad de la producción de los espectáculos de este género dentro de nuestra Comunidad, representada en el festival por propuestas de Os Monifates, Micromina Teatro, Nauta Teatro, Bico de Toupa o Teatro Escena.

La 30ª edición del festival tendrá su epicentro en la carpa instalada en el paseo central de la Alameda de Santiago y extenderá su actividad a diferentes espacios de la ciudad, como los centros socioculturales de Conxo, Santa Marta, Fontiñas, A Gracia, Vite o Lavacolla.

El evento también estará presente en el Teatro Principal, la Fundación SGAE, a Reixa e, por primera vez, a la Sala Capitol.

Estrenos gallegos e internacionales

Galicreques 2025 acogerá 16 estrenos, entre ellos las de cuatro formaciones gallegas.

Kalita Teatro presentará su pieza Limonardo dá vento el viernes 12, Micromina Teatro dará a conocer Pasmo de pedra el sábado 11, y Natura cerrará el festival con su nueva obra, Ephimeros, el domingo 19.

Además, K'paparota y Danthea Teatro estrenarán el lunes 13 la pieza Verán na lavandería en el marco de programa de funciones escolares.

En el panorama internacional, destacan los estrenos de formaciones como El Guiñol del Guiñol (Colombia), que presentará El último árbol el sábado 111. Ese mismo día se podrá ver por primera vez Lazarillo del riachuelo, del argentino Gonzalo Guevara.

Desde Argentina también llegarán otras propuestas inéditas: Tape y otros cuentos, de Roberto White, y La luna como testigo, de Agarrate Catalina.

Una de las estrenas mundiales más esperadas es la de la compañía portuguesa Fío D'Azeite, que representará O rei va nú el domingo 12.

Se podrán ver nuevos montajes de Títeres Candelilla (Chile) con Kuiyen, sueño mapuche el martes 14; Zachez Teatro (Italia) con Cenicienta el miércoles 15, y Andarte Sonando (México) con Ya se armó la Titerelia el sábado 18 de octubre.

También verán la luz nuevas propuestas de formaciones ya conocidas por el público del festival.

Es el caso de Panta Rhei, compañía vasca premiada con el Premio Galicreques en 2018, que trae a Santiago Krim, pequeño lobo el jueves 16, o el catalán Fil de Guá, que llegará ese mismo día con su nueva obra, Emproianova.

Los otros dos estrenos incluidos en el cartel se podrán ver el viernes 17 de la mano de Txotxongillo Taldea (País Vasco) con la función escolar de Caminos para la poesía y La Tartana (Madrid) con Un hilo me liga a vos, para público general.