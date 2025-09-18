La Xunta celebra el Día de Honor de Galicia en la Exposición Universal de Osaka 2025

La Xunta celebró este miércoles el Día de Honor de Galicia en la Exposición Universal de Osaka 2025 con un claro mensaje: la estabilidad institucional y la eficiencia del Gobierno gallego son las mejores credenciales para captar nuevas inversiones extranjeras.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, encabezó los actos en los que defendió que Galicia y Japón comparten “un mismo interés institucional por atraer inversión internacional”. Según destacó, la presencia gallega en la Expo constituye “un hito que refuerza los lazos culturales, comerciales y económicos entre ambos territorios”.

En su intervención, Lorenzana señaló que el objetivo de la Xunta es doble: facilitar la expansión de las empresas gallegas en el mercado japonés y, al mismo tiempo, ofrecer en Galicia un entorno estable y abierto para acoger proyectos de inversión procedentes de Japón.

Turismo y Camino de Santiago

La conselleira también puso en valor la estrecha relación entre Galicia y Japón en el ámbito turístico y cultural. Recordó que el Camino de Santiago y la ruta nipona del Kumano Kodo están hermanados desde 1998, al igual que las ciudades de Santiago de Compostela y Tanabe, y las localidades de Padrón y Shingu.

El flujo turístico japonés hacia Galicia continúa creciendo: en 2024 visitaron la comunidad más de 11.000 turistas procedentes de Japón, un 5% más que el año anterior. En el caso del Camino de Santiago, se sellaron 1.473 compostelas de peregrinos japoneses, un 8,4% más que en 2023. En lo que va de 2025, la cifra asciende ya a 1.144 compostelas, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año pasado.

Con este escenario, la Xunta confía en que la Expo de Osaka 2025 se convierta en una oportunidad estratégica para consolidar la relación económica y cultural entre Galicia y Japón, y para abrir nuevas vías de cooperación empresarial.

Fortaleccer las relaciones comerciales con Japón

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, abogó hoy por seguir fortaleciendo las relaciones comerciales entre Galicia y Japón; un destino, dijo, a lo que cada vez exporta de forma regular un porcentaje mayor de empresa gallegas.

Lorenzana asistió hoy la una recepción institucional en la Embajada de España en Japón en la que participaron, también, empresas gallegas establecidas en el país como Adolfo Domínguez, Coren o Trison, y compañías japonesas con sede en Galicia.

A todas ellas, la conselleira les trasladó todo el apoyo del Gobierno gallego para seguir estrechando las relaciones económicas entre Galicia y Japón y encontrar nuevas oportunidades de negocio y expansión en ese comprado.

La conselleira destacó que de enero a junio de 2025 fueron 155 las empresas gallegas que exportaron al país japonés, con un 44,5 %, casi la mitad, que lo hace ya de forma regular. Esto significa que se consolida al alza el porcentaje de empresas gallegas con exportaciones fijas a Japón, que pasó del 38 % en 2024 al 44,5 % en loque va de 2025 (69).

Por sectores, el principal sector exportador es lo de la automoción, que en 2024 movilizó 59,9 millones de euros y, hasta junio de este año, 36,6 millones. Es un sector que, entre 2019-2023 registró un aumento del 613 %, lo que lo convierte en uno de los que consiguió un mayor crecimiento. Le sigue el de la alimentación, con 33,5 millones en 2024 y 15,6 millones en los seis primeros meses de este año. Y, en tercera posición, está el sector de las industrias químicas que, precisamente, registró un pico exportador en 2024 (5,8 millones), un 68,1 % superior a 2023.