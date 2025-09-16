Centro sociocultural Ágora.

Gervasio Sánchez y Alberto García Alix impartirán talleres de fotografía en A Coruña

Las actividades están organizadas por la Deputación dentro de la programación paralela del Premio Luis Ksado, que incluye una exposición en Santiago de Compostela

Los fotógrafos Gervasio Sánchez y Alberto García Aleix, ambos reconocidos con el Premio Nacional de Fotografía, impartirán en la primera semana de octubre talleres en A Coruña. Las actividades, organizadas por la Deputación y que forman parte de la programación paralela del Premio Luis Ksado, tendrán lugar los días 9 y 10 de octubre de 16:30 a 20:00 horas en el centro Ágora.

Para participar en los talleres es necesario inscribirse previamente en la web de los premios.

Además, la programación cuenta con una exposición de las obras ganadoras y finalistas de la edición del Premio Luis Ksado de este año. Será el 1 de octubre en el Museo do Pobo Galego de Santiago de Compostela, con inauguración a las 19:00 horas.

Una de las imágenes que se podrán ver es I gotta change de Juan de la Quintana, ganador de la XIX edición del premio y galardonada por tratar con sensibilidad y rigor la salud mental. Quintana impartirá una conferencia el 1 de octubre a las 12:30 horas en la facultad de Historia de la Universidade de Santiago.

Por otra parte, el 2 de octubre, el Museo do Pobo Galego acogerá un homenaje al fotógrafo histórico Tino Martínez, en un evento que contará con una mesa redonda moderada por Xurxo Lobato.