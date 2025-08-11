Zas (A Coruña) disfruta un verano más de su fiesta de la Carballeira

El ayuntamiento de Zas, en A Coruña, disfrutó este sábado por todo lo alto la fiesta de la Carballeira con el estreno de la jornada familiar, donde asistentes de todas las edades iniciaron la actividad desde bien temprano para disfrutar de un día lleno de actividades, actuaciones musicales y gastronomía.

La sesión vermú estuvo amenizada por A Banda da Loba, que puso ritmo y alegría a la mañana. Entre bailes y carcajadas, como es tradición, la mejillonada popular volvió a ser uno de los momentos más esperados de la jornada, repartiendo un año más miles de raciones.

Para seguir pasándolo en grande, los más pequeños pudieron disfrutar de juegos tradicionales, hinchables y otras actividades como la actuación de Uxía Lambona y A Banda Molona.

Para el público adulto, la feria de artesanía ofrecía una gran variedad de puestos con productos artesanales como instrumentos musicales, bisutería o ropa.

Ya por la tarde, la fiesta tomó fuerza con la llegada de la Gran Foliada, de la mano de Pandeireteiras Chorima de Churía, Grupo de Gaitas Xiradela, Pandeireteiras Baralloas de Raigañas, As DeBuxantes, As Lerchas y Xela Cantareira, haciendo que el público bailara, tocara y cantara con la música tradicional gallega.

El cierre de la sesión de tarde corrió a cargo de la artista Carmela, con un concierto de música folk que sirvió como preludio perfecto para la noche.

Bien entrada la noche, el escenario principal de la Carballeira acogió las actuaciones del dúo Caamaño & Ameixeiras, seguido de la impactante puesta en escena de Mercedes Peón, quien cantó, tocó y bailó ofreciendo un momento de vanguardia y conexión única con el público.

Para continuar el tramo nocturno, subió al escenario SÉS, con un directo poderoso y cargado de autenticidad. La noche terminó con Señora DJ, coronando un 40º aniversario que superó todas las expectativas, con un ambiente vibrante, lleno de música, emociones y momentos para el recuerdo.