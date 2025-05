A Coruña continúa homenajeando a las cantareiras con un mural en la escuela Luis Seoane

Desde este lunes, la escuela infantil municipal Luis Seoane de A Coruña cuenta con un mural que homenajea a Rosa y Adolfina Casás, dos de las cantareiras celebradas en las Letras Galegas de este año.

Obra de Tania Solla, ilustradora de Polo correo do vento, el mural se fue dibujando bajo la atenta mirada de los más pequeños y muestra a las dos cantareiras, sus pandeiretas y la frase: "Aghora que me puxeron a pandeireta na manhe se me peta na cabeza tocarei ata mañanhe".

Además del reconocimiento a estas dos voces de la cultura y tradición gallega, el acto de presentación de la ilustración fue especial por otro motivo.

Felicidad Casás, directora de la escuela municipal, es la nieta de Rosa y sobrina nieta de Adolfina. Por eso, a la conclusión del evento, reconocía que "é moi especial, ademais, traballando na educación, que todos os anos traballamos as Letras, este ano tocoume traballar á miña familia. Estamos moi agradecidos".

Antes, durante la presentación, recordó la importancia de gestos como este para que "a música siga, que o galego siga e que nós, nesta etapa de 0 a 3 anos nas que sentamos as bases, sabemos que é algo que facemos a diario".

María Dolores Sánchez, académica de la Real Academia Galega, tuvo unas palabras para "estas mulleres cantareiras que souberon manter viva a chama da música popular, da poesía popular da lingua e, por tanto, da cultura galega". Sánchez también señaló la relevancia de que "se achegue a cultura galega aos nenos desde tan pequenos. Eles son o porvir da lingua e da cultura", de la que también forman parte estas mujeres y muchas cantareiras anónimas.

En la misma línea, la alcaldesa Inés Rey, puso el foco en que los más pequeños "escoiten a nosa lingua e a nosa música porque iso é escoitar a nosa historia e aprender dela para continuar esa transmisión oral que iniciaban as cantareiras".

Rosa y Adolfina Casás, naturales de Cerceda, vivieron en la ciudad de A Coruña. Concretamente, Rosa residió en la calle Alcalde Lens donde próximamente, según adelantó la regidora, se colocará una placa para recordarlas.