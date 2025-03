La Semana del Libro de Compostela (Selic) se celebrará en otoño para llegar al público más joven

La Semana do Libro de Compostela (Selic) se celebrará por primera vez en otoño y contará con una nueva directora artístiva, la actriz y poeta Lorena Conde, que sustituye al periodista y escritor Camilo Franco. Así lo ha dado a conocer este miércoles la concejala de Capital Cultural, Míriam Louzao, quien ha explicado que el objetivo de estos cambios es acercarse al público escolar y a los vecinos de Compostela y reforzar la actividad de las librerías locales.

Louzao ha explicado que, tras la buena acogida entre el sector editorial y librero involucrado en la Selic, el Concello llevará a cabo una serie de cambios en el festival de lectura con la intención de aportar "novas perspectivas" a este evento cultural ya consolidado en la ciudad, en la que será su novena edición.

Según ha anunciado la concejala, este punto de inflexión arranca con el nombramiento de una nueva directora artística, Lorena Conde, cuya incorporación tiene como objetivo "abrir unha reflexión sobre a marcha do propio evento e propoñer novos retos".

Otro de los objetivos será la creación "no curto-medio prazo" de "sinerxías estables e duradeiras no tempo co calendario escolar, de xeito que a Selic se integre na vida da cidade e do público máis novo", una circunstancia que consideran "imprescindible" para apuntalar la función de lectura y la literatura en la sociedad.

El tercero de los retos, según ha indicado, es reforzar la actividad de las librerías de barrio y de proximidad, como agentes "indispensables" para la identidad de la ciudad.

Louzao ha explicado que aún no hay fechas cerradas y que desde el Concello se está haciendo una "reordenación do calendario tendo en conta todos os festivais, municipais ou doutras entidades, que teñen lugar en Compostela ao longo do ano".