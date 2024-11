Silvia Salgado, de El Enjambre en Galicia: "Será un encuentro para conocer a autoras brillantes"

Todas las personas amantes de la literatura, la escritura y la naturaleza tienen un nuevo espacio en Galicia: El Enjambre. El proyecto nace de la mano de las escritoras Silvia Salgado y Mónica Montero con la idea de crear encuentros en los que sumergirse en estas pasiones lejos del estrés de la vida diaria. La primera cita será este mes de noviembre en Chantada (Lugo) y tratará sobre "Las Olvidadas", tres escritoras que no disfrutaron en su tiempo "de la brillantez que merecían".

Raquel Iglesias A Coruña contará desde este sábado con Espacio Peculiar, una nueva sala para arte contemporáneo

Salgado nació en Barcelona y vivió en distintos lugares antes de llegar a Galicia, donde desembarcó hace 10 años: "Ya no quiero estar en otro lugar, me siento en casa", asegura. Gran amante de la literatura "desde siempre", ella es una de las creadoras de El Enjambre, un proyecto que nació "de forma natural" tras una década dedicada a este mundo de forma profesional, tiempo en el que ha publicado cinco libros. "A Mónica y a mí nos gusta muchísimo hablar de literatura, pero siempre veíamos que nos faltaba tiempo", relata, por lo que, a falta de espacios, decidieron crear ellas mismas el suyo.

Ahora este Enjambre comienza a vibrar a pocas semanas de que se celebre su primer encuentro bajo el título de "Las Olvidadas". Clarice Lispector, Elena Garro y Silvina Ocampo serán las protagonistas de esta primera cita que estará guiada por Salgado, quien tendrá la misión de "rescatarlas y honrarlas" y de guiar a todas y todos los asistentes en un viaje a través de la vida y la obra de estas tres autoras.

Será los días 22, 23 y 24 de noviembre en San Cristovo de Mouricios, en el ayuntamiento de Chantada, (Lugo), en "una antigua granja de vacas rodeada de castaños centenarios que favorece la relación directa de las personas con el entorno natural".

Este será el primero de muchos encuentros que se harán en distintos lugares del rural gallego. En ellos se abrirá un espacio tranquilo para conversar y compartir sobre literatura y escritura. Además, realizarán periódicamente encuentros de un día, en los que se ahondará en la comprensión de un autor o de un tema en profundidad, y que estarán acompañamos de un paseo guiado y una comida en el campo. "Es un regalo para aquellos que quieren permitirse un fin de semana de conectar", asegura Salgado.

Silvia Salgado y Mónica Montero cedida

¿Cuál es tu relación con la literatura y la escritura? ¿Cómo comenzaste a escribir?



A la literatura llego de manera natural, porque siempre, desde muy pequeña, he sido una grandísima lectora, y pese a que estudié Ciencias Políticas y Periodismo, mi gran afición y mi gran pasión siempre fue la lectura. Es cierto que yo escribía desde muy jovencita, pero lo hacía de forma muy aficionada. Mucho más tarde, por motivos profesionales y personales, tuve que dejar mi trabajo y trasladarme a otra ciudad, y entonces aproveché y cogí una excedencia maternal.

Ahí es cuando empecé a escribir de forma, digamos, profesional, y desde entonces no he dejado de hacerlo. Al tiempo publiqué mi primer libro, y ya he escrito cinco. Creo que a la escritura solo puedes llegar a través de la lectura. A final, escribir no deja de ser un oficio, y los oficios se tienen que aprender. Por suerte, tenemos grandes maestros en la literatura que están ahí para enseñarnos.

¿Cómo nace El Enjambre? ¿En qué momento te das cuenta de que quieres crear algo así?



La idea surgió de forma muy natural, a Mónica y a mí nos gusta muchísimo hablar de literatura y de lecturas, pero siempre veíamos que nos faltaba tiempo, porque cuando te pones a hablar de libros y de lecturas es un no parar, más aún si lo haces en conexión con otra persona que tenga esa misma pasión que tienes tú. Por lo que sentíamos la necesidad de buscar el momento y tener el tiempo y el espacio adecuados para poder hacerlo de forma pausada, alejándonos de esas prisas. Y como no lo encontrábamos en ningún sitio, pues decidimos crearlo. Yo creo que así es como salen las cosas, de manera natural. Y decidimos que queríamos llevar los encuentros al corazón de la naturaleza.

"Queremos buscar ese punto de conexión con uno mismo que a veces se nos olvida, porque se nos olvida mirar, apreciar" Silvia Salgado, escritora



¿Qué esperáis generar?



Queremos es propiciar una atmósfera y conectar de fuera hacia adentro, y a la inversa. Queremos buscar ese punto de conexión con uno mismo que a veces se nos olvida, porque se nos olvida mirar, apreciar. Se nos olvida lo importante. Y para hacerlo es preciso parar. En esa pausa se establece un diálogo en muy interesante y muy único entre el lector y un libro.

El primer encuentro lo dedicáis a "Las Olvidadas". ¿Quiénes son y por qué las rescatáis?

Desgraciadamente hay muchas olvidadas, pero para esta ocasión escogimos a tres: Clarice Lispector, Elena Garro y Silvina Ocampo, porque son mujeres que en un momento dado, en la época en la que les tocó vivir, se mantuvieron opacadas, como a la sombra de otras personas o del propio momento. Y nuestra intención es rescatarlas y honrarlas.

En cuanto Clarice Lispector, ella sigue siendo una autora de culto, aunque no es una escritora fácil, sin embargo, cuando la descubres, cuando la lees, cuando te dejas acompañar por su literatura, es maravillosa. Por su parte, Elena Garro vuelve a estar otra vez en auge, de hecho, Bamba Editorial acaba de reeditar Testimonios de Mariana, y Alfaguara publicó por el 60 aniversario Los Recuerdos del Porvenir. Ella además fue precursora del realismo mágico, que se le otorga a Gabriel García Márquez. Y Silvina Ocampo siempre estuvo ensombrecida por la figura de su hermana, Victoria Ocampo, y también por dos figuras masculinas muy potentes que fueron, su marido Bioy Casares, y su gran amigo, Jorge Luis Borges.

Entonces, por diferentes motivos, estas tres autoras no pudieron disfrutar en su época de la brillantez que merecían por la calidad tan grande que tienen sus obras, todas diferentes las unas de las otras. Además, todas tienen una especial vinculación con la naturaleza y eso nos gustaba mucho.

"Será un encuentro para conocer a autoras que fueron brillantes, que tenían algo que decir y tienen algo que enseñarnos" Silvia Salgado, escritora



¿Cómo se desarrollará el fin de semana de "Las Olvidadas"?

Lo que vamos a hacer es hacer una inmersión en el universo vital y literario de estas autoras, porque además las tres tienen unas vidas que superan su propia ficción, y no puedes explicar la ficción de su obra sin comprender un poco de dónde vienen y lo que atravesaron vitalmente. Será una inmersión en su universo vital y literario, para lo que emplearemos una guía de lecturas que trabajaremos de manera conjunta, y así generaremos unos ejercicios de escritura.

Es importante destacar que este encuentro en concreto no es un taller de escritura, o no es solo un taller de escritura, y tampoco es un taller de lectura, o no es solo un taller de lectura. Realmente es un encuentro para conocer a autoras que fueron brillantes, que fueron protagónicas, que tenían algo que decir y tienen algo que enseñarnos, y en el que cada persona que asista va a sacar lo que desee sacar.

¿Para qué personas dirías que está dirigido este encuentro?

Es para todas aquellas personas que disfruten del aprendizaje, que disfruten de conocer, de cultivarse. También para personas que disfruten de la lectura y que quieran conocer a autoras a las que no han llegado por otros medios, o a las que sí conocen, pero desean profundizar más en ellas. Es para personas que comparten la inquietud o que tienen esa pasión por todo lo relativo a la cultura, a la literatura y que quieren hacerse un regalo. Yo creo que "Las Olvidadas" es un regalo para aquellos que quieren permitirse un fin de semana de conectar.