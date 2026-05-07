Así es el nuevo gobierno de Lugo, con Elena Candia al frente, tras prosperar la moción de censura

El nuevo gobierno municipal de Lugo ya tiene definida su estructura. La alcaldesa, Elena Candia, avanzó este jueves el reparto de áreas y responsabilidades del ejecutivo local con el objetivo de poner en marcha "desde el minuto cero" el denominado Plan de Acción para Lugo.

La regidora señaló que el nuevo equipo estará centrado en la mejora de los servicios públicos, la gestión municipal y la atención a la ciudadanía, apostando por un gobierno “más próximo y resolutivo”. El decreto de organización ya ha sido remitido a los servicios jurídicos para su firma definitiva.

Dentro del nuevo organigrama, la propia Elena Candia asumirá las competencias de Medio Ambiente, Gestión Integral de Recursos Humanos y Seguridad. Por su parte, Cristina Sanz estará al frente de Dinamización Económica y Relaciones Institucionales, mientras que Antonio Ameijide dirigirá el área de Movilidad y Obras.

El reparto también sitúa a Javier Vázquez Prado en Cultura y Educación; Flor Rubinos en Zona Rural; Ramón Manuel Cabarcos en Urbanismo; y Gustavo Enrique Díaz Rey en Política Social, Mayores y Migración. Además, Agustín Gallego Vigo asumirá Turismo y Museos.

En el área económica y de participación ciudadana estará Mar Carballas Piñeiro, que gestionará Economía, Participación, Servicios a la Vecindad y Bienestar Animal. Damián Carballo Méndez se encargará de Deportes, Infancia y Juventud, mientras que Aurora Aida Goás Castro dirigirá Mujer y Conciliación y Silvia Colmenero Guzmán asumirá Industria y Mercados.

El papel de María Reigosa como concejala no adscrita

La nueva estructura municipal también contempla la participación de María Reigosa Castro, concejala no adscrita, que desarrollará una labor de supervisión política y programática de actuaciones municipales en materia de infraestructuras de manera transversal.

Los portavoces y las tenencias de alcaldesa

Además, el nuevo ejecutivo municipal contará con Ramón Cabarcos y Mar Carballas como portavoces del gobierno local. En cuanto a la estructura de la Alcaldía, Antonio Ameijide será el primer teniente de alcaldesa, seguido de Javier Vázquez como segundo; Flor Rubinos como tercera; Silvia Colmenero como cuarta; Ramón Cabarcos como quinto; Agustín Gallego como sexto; Gustavo Díaz como séptimo y Mar Carballas como octava teniente de alcaldesa.