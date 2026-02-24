El PP de Vilalba (Lugo) denuncia ante la Guardia Civil el ataque al busto de Fraga

El PP de Vilalba (Lugo) ha formalizado ante la Guardia Civil denuncia por el ataque que sufrió el pasado fin de semana el busto de Manuel Fraga, situado en la alameda de la capital chairega, frente a la casa natal del que fuera presidente de la Xunta, fallecido en enero de 2012.

El pasado domingo la organización juvenil vasca Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) enseñaba en sus redes sociales cómo había vandalizado el busto de Manuel Fraga, al tiempo que reivindicaba este acto dentro del 50º aniversario de los sucesos de Vitoria-Gasteiz --como se conoce a la matanza del 3 de marzo de 1976--, en los que sitúan al que fue ministro en la dictadura de Franco y entonces era ministro de Gobernación como "uno de los principales responsables".

Un día después de que trascendiese que el busto del expresidente de la Xunta en su localidad natal había sido vandalizado, el grupo mostró en una publicación de 'Instagram' cómo varios miembros se desplazaron en coche desde Euskadi hasta Galicia para cubrir de pintura roja el monumento.

Los populares han cargado con dureza contra esta actuación y promueven en la Cámara autonómica una declaración institucional en la que buscan el apoyo del resto de formaciones para condenar el ataque.

Fuentes del PP provincial de Lugo han confirmado a Europa Press que la denuncia ha sido formalizada por parte del PP local.