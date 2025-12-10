Rueda urge explicaciones por Tomé: "Es muy preocupante ver cómo en cascada van saliendo casos"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha urgido "explicaciones" después de trascender denuncias de mujeres contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por "comportamientos machistas". El líder del PPdeG considera que, con el trasfondo del 'caso Salazar', "es muy preocupante ver cómo en cascada van saliendo casos".

Así ha respondido Rueda a preguntas de los medios en Bruselas, donde se encuentra por motivos de agenda. El presidente de la Xunta asegura que conoció el caso a través de un programa de televisión y manifestó su preocupación por que, "cada vez con más frecuencia, se repite un patrón de conducta bastante preocupante en el PSOE".

"Y sobre todo, o reacciones tardías o ninguna reacción y ninguna explicación", ha señalado Rueda, que ha añadido: "Nadie sabía nada en el PSdeG, el propio interesado dice que es todo mentira y nada más. Creo que urgen explicaciones urgentes y creo que, insisto, es muy preocupante ver cómo en cascada van saliendo casos",.

Estos casos, dice Rueda, trascienden dentro "del partido que presumía de feminismo": "Feminismo y socialismo, decían que era lo mismo, y estamos viendo en qué consistía todo eso y cuál era la verdadera realidad de lo que pasaba con muchos dirigentes socialistas".

Tomé comparece hoy

José Tomé, por su parte, ha convocado una comparecencia ante los medios a las 17:00 horas en Monforte de Lemos, municipio del que es alcalde. El presidente provincial había comparecido ante la prensa en la mañana de este miércoles en la localidad, donde tachó de "falsas" las denuncias, que aseguró desconocer, y anunció medidas legales para defender su "honor".

Fuentes del partido consultadas por Europa Press trasladaron que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, canceló este miércoles su agenda para centrarse en conversaciones con José Tomé y abordar este asunto en las horas previas a que esta comparecencia fuese convocada ---sobre las 14:00 horas, tres horas antes de que tenga lugar--.

Voces del partido, como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, piden investigar con "celeridad" la denuncia contra Tomé, mientras que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido su dimisión como presidente de la Diputación y, de no hacerlo, insta al Partido Socialista a que "lo aparte de su cargo".

Todo ello en un contexto en el que José Tomé preside la institución provincial por gracias a un acuerdo entre el PSOE y el Grupo Provincial del BNG.