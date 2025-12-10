El PSdeG propone una Comisión Gestora en Lugo tras la salida "voluntaria e inmediata" de José Tomé

El PSdeG confirmó este miércoles en un comunicado que propondrá a la Ejecutiva Federal el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora para dirigir el partido en la provincia de Lugo.

La decisión llega después de que José Tomé, hasta ahora máximo responsable institucional y orgánico en el territorio, haya quedado desvinculado temporalmente de militancia del PSOE tras conocerse unas acusaciones de presunto acoso sexual que el partido califica de "gravísimas".

La dirección socialista explica que "la gravedad de las informaciones y la apertura de una investigación interna obligan a garantizar un funcionamiento estable y transparente en la organización provincial".

Por ello, una Comisión Gestora asumirá de forma temporal todas las funciones de la dirección lucense.

Según el comunicado, el caso provocó "tristeza y repugnancia" en la dirección del PSdeG, que insiste en su compromiso de tolerancia cero frente a cualquier conducta machista.

El partido recuerda que "desde hoy José Tomé ya no tiene ninguna vinculación con el Partido Socialista. Ha pedido su suspensión de militancia y ha anunciado su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo, así como su abandono inmediato de los grupos socialistas. Es lo que tenía que hacer. Es lo que debía hacer y es lo que le ha exigido este partido que hiciese, debiendo acompañarlo con la entrega de sus actas."

El PSdeG subraya además que, por las características del canal interno contra el acoso, que garantiza el anonimato, no puede confirmar si existe o no una denuncia formal, y pide máximo respeto para la víctima mientras el Órgano contra el Acoso investiga los hechos con total independencia.

La dirección gallega recalca que "vaya por delante nuestro apoyo a las víctimas de cualquier tipo de conducta machista, como siempre hemos hecho en nuestro partido. Todas ellas cuentan con nuestro afecto, respaldo y solidaridad. Somos el partido que siempre ha dado pasos frente a la desigualdad, caiga quien caiga. Tolerancia cero."