La Diputación de A Coruña reconocida por su apoyo humanitario al pueblo ucraniano

La Diputación de A Coruña recibió este miércoles un reconocimiento por el apoyo humanitario prestado al pueblo ucraniano desde el inicio de la guerra con Rusia. El presidente, Valentín González Formoso, recibió el diploma en el salón de Plenos. La encargada de la entrega del diploma fue la embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska y la presidenta de AGA-Ucrania, María Pavlenko.

En el acto participó también el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, junto a representantes de la comunidad ucraniana en Galicia, miembros de la Corporación provincial y entidades que colaboraron en las distintas iniciativas solidarias impulsadas a lo largo de estos más de cuatro años.

La embajadora agradeció el apoyo sostenido de la Diputación de A Coruña y de la sociedad coruñesa al pueblo ucraniano, tanto en los primeros momentos de la invasión rusa como durante estos años de guerra. Sokolovska destacó "la empatía y simpatía que los ucranianos sentimos en Galicia y en España" y puso en valor la importancia de la ayuda humanitaria recibida desde la provincia de A Coruña.

En particular, la representante diplomática ucraniana agradeció los equipos médicos de emergencia enviados por la Diputación, que, según subrayó, "salvan vidas ucranianas", así como la colaboración institucional y social que ha permitido canalizar ayuda material, sanitaria y humanitaria hacia las personas afectadas por la guerra.

Formoso agradeció el reconocimiento "en nombre de toda la provincia de A Coruña" y afirmó que la distinción pertenece también a la comunidad ucraniana en Galicia, a AGA-Ucrania, a Cruz Roja, a las empresas gallegas que colaboraron en el envío de ambulancias, al personal técnico que acompañó a las personas refugiadas en la residencia del IES Rosalía Mera "y a tanta gente anónima que, sin hacer ruido, decidió ayudar".

El presidente provincial recordó que, desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, la Diputación "tuvo clara una cosa: no podíamos mirar hacia otro lado". "Ucrania lleva más de cuatro años defendiendo su libertad, su soberanía, su democracia y el derecho de cualquier pueblo a vivir en paz", afirmó.

Formoso destacó que "nuestro apoyo no va a cesar mientras continúe la amenaza rusa, que no es una amenaza solo para Ucrania, sino para nuestra libertad, para los principios y valores que dan sentido a Europa".

Acogida temporal de refugiados

A lo largo de estos años, la Diputación impulsó distintas medidas de apoyo al pueblo ucraniano. Una de las primeras fue la acogida temporal de personas refugiadas de guerra en la residencia del IES Rosalía Mera, de titularidad de la institución provincial, que en los primeros meses del conflicto se convirtió en un espacio de emergencia para mujeres, niños y familias que tuvieron que huir de su país.

En ese centro se ofrecieron alojamiento, manutención, atención sanitaria, apoyo psicológico, ayuda con la documentación, aprendizaje del idioma y acompañamiento en un momento especialmente difícil.

La institución provincial también colaboró en el envío de ambulancias gallegas a Ucrania, vehículos destinados a reforzar la atención sanitaria, el traslado de heridos y la protección de la población civil.

Más recientemente, en colaboración con AGA-Ucrania, la Diputación impulsó también la dotación de equipamiento médico para el Hospital Regional de Sangre de Odesa, una actuación que, según destacó la embajadora, está contribuyendo directamente a salvar vidas en Ucrania.

Formoso agradeció expresamente el trabajo de AGA-Ucrania y de su presidenta, María Pavlenko, por su capacidad para tender puentes entre Galicia y Ucrania y para transformar la solidaridad en ayuda concreta.

El presidente provincial advirtió también del riesgo de que la prolongación de la guerra haga disminuir la atención pública sobre Ucrania y trasladó un mensaje de apoyo en nombre de la provincia de A Coruña: "Ucrania sabe que puede contar con el apoyo de la Diputación de A Coruña y con Galicia", afirmó.