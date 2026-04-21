La Diputación de A Coruña amplía el plazo de solicitud para optar a las becas de estudio en Irlanda

Reunión de la Diputación de A Coruña sobre la ampliación del plazo para solicitar las becas de inglés en Irlanda

La Diputación ha decidido ampliar el plazo de solicitud del programa de becas de idiomas en Irlanda, que permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del próximo 30 de abril. Hasta el momento, la iniciativa ya ha recibido más de 70 solicitudes.

El programa, de carácter pionero, ofrece 60 plazas dirigidas a alumnado de primero de Bachillerato de la provincia para realizar una estancia de inmersión lingüística de cuatro semanas durante el verano. La institución provincial asume el coste íntegro de la experiencia, con un valor máximo estimado de 6.450 euros por estudiante.

El objetivo de esta convocatoria es facilitar el acceso a experiencias internacionales, especialmente entre jóvenes de municipios más pequeños, promoviendo la igualdad de oportunidades. Inicialmente, el programa excluía a estudiantes de A Coruña, Santiago y Ferrol, aunque una modificación publicada en el BOP permite participar a quienes estudien en centros públicos de estas ciudades siempre que no residan en ellas.

Elección del estudiantado

La selección del alumnado se realizará mediante concurrencia competitiva, teniendo en cuenta tanto el expediente académico como la situación económica de las familias. De este modo, se priorizará a quienes cuenten con menos recursos para garantizar que el nivel económico no limite el acceso a este tipo de oportunidades.

Entre los requisitos, los aspirantes deberán estar matriculados en centros públicos, no haber suspendido asignaturas en 4º de ESO y contar con una nota mínima de 6 en inglés.

La beca cubre todos los gastos del programa, incluyendo vuelos de ida y vuelta desde A Coruña, transporte en destino, alojamiento en residencia con pensión completa, seguros y acompañamiento por monitores especializados.

La formación incluye un curso intensivo de al menos 15 horas semanales, que se complementa con preparación online previa y con actividades culturales y deportivas durante la estancia en Irlanda.