La Diputación de A Coruña reivindica en el 8M que "sin mujeres no hay progreso ni justicia social"

La Diputación de A Coruña conmemorará este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con una programación que pone el foco en el papel colectivo de las mujeres como motor de transformación social, bajo la idea de que "sin las mujeres no hay progreso ni justicia social".

Desde la institución provincial explican que las actividades combinan memoria, igualdad y participación social, con el objetivo de poner en valor la contribución de las mujeres a la vida comunitaria y a los avances sociales, incluso en contextos en los que su papel no siempre ha sido reconocido.

La Diputación subraya que recuperar la memoria de las mujeres, visibilizar sus resistencias y fortalecer la sonoridad permite recordar que la igualdad no está garantizada, sino que debe construirse cada día con la implicación activa de la ciudadanía.

Entre las actividades destacadas figura la presentación del proyecto Mulleres da Reconversión, una iniciativa que recupera la memoria y el papel de las mujeres durante la reconversión naval de los años 80 y 90 en Ferrolterra.

El proyecto incluye la recogida de testimonios, encuentros en Fene, una visita a las antiguas instalaciones de Astano y la elaboración de un documental, una exposición itinerante y una publicación digital.

La presentación pública tendrá lugar este viernes a las 18:00 horas en la Casa da Cultura de Fene.

La programación incorpora también el concierto Vacanal Sinfónica del grupo De Vacas, que celebrará su décimo aniversario con un espectáculo especial el 7 de marzo a las 20:00 horas en el Pazo da Cultura de Carballo.

La actuación contará con arreglos de Lucas Rei, la participación del Coro da Ra dirigido por Ramón Bermejo y una orquesta creada específicamente para este proyecto.

En los próximos meses se desarrollará además una adaptación para interiores de la exposición Sinaladas, de la periodista e investigadora Montse Fajardo, que repasa un siglo de lucha de las mujeres gallegas a través de 39 paneles organizados en tres etapas históricas: el período anterior al golpe de Estado, la resistencia durante la dictadura y el tiempo posterior con las primeras luchas feministas y laborales.

La muestra se exhibirá en cinco municipios de la provincia: Coirós, Moeche, Muros, Muxía y Sobrado.

Además de estas propuestas, la Diputación impulsará en los próximos meses múltiples actividades culturales y educativas en distintos municipios, con talleres, teatro, cuentacuentos, proyecciones de cortometrajes y actividades para público infantil y adulto, desarrolladas por entidades y compañías comprometidas con la igualdad, el feminismo y la diversidad.

Por último, la institución provincial también ha iniciado la evaluación del I Plan Provincial de Igualdad y la elaboración de la diagnosis previa al II Plan Provincial de Igualdad 2027-2031, con el objetivo de reforzar las políticas públicas de igualdad en toda la provincia.