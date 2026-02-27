Cerrada sin acuerdo la mediación en el transporte de viajeros por carretera en A Coruña

Cientos de trabajadores de transporte de A Coruña reclaman "un convenio digno" en una nueva protesta. CIG.

La negociación del convenio colectivo del transporte de personas por carretera en la provincia de A Coruña atraviesa un momento crítico tras la firma de un acuerdo de eficacia limitada entre UGT y la patronal, cuando el proceso de mediación todavía estaba abierto. Con esto, se cierra sin acuerdo la mediación abierta hace meses y que ha atravesado varias etapas de tensión.

La CIG ha denunciado este pacto como un "atentado a la libertad sindical" y un acto de mala fe, ya que excluye al sindicato mayoritario del sector y no respeta la voluntad de la mayoría de trabajadores.

Según explican, el convenio impone recortes en la dieta de banda horaria, reduce el plus de convenio y el plus de compensación para acompañantes escolares, e introduce un plus-absentismo que delega funciones de vigilancia sanitaria entre los propios empleados.

Además, la CIG considera que la firma del convenio al margen de la mediación constituye un boicot a la mesa de negociación y una falta de respeto al Consello Galego de Relacións Laborais, que actúa como mediador en el conflicto.

Por ello, el sindicato valorará la impugnación legal del convenio durante las asambleas de personal convocadas para el próximo lunes.

Estas asambleas también servirán para analizar las acciones a seguir ante la situación, y no se descarta que se retome la huelga general indefinida en defensa de los derechos del sector.

La CIG ha subrayado la unidad y la fortaleza demostradas por los trabajadores durante el proceso, destacando la importancia de esta experiencia para futuras negociaciones.

Por su parte, la patronal ha pedido expresamente que la CIG condene los actos vandálicos registrados durante las protestas de las últimas semanas, buscando garantizar el orden y la seguridad en el sector.

Comisiones Obreras, al rechazar la propuesta patronal, no se sumó a una posible negociación unitaria que permitiera alcanzar un convenio de eficacia general, lo que, según la CIG, facilita la imposición de un acuerdo limitado que no protege a los trabajadores.