El sector del transporte de viajeros por carretera de A Coruña vuelve a reunirse mañana viernes

Un viajero en una jornada de huelga en la estación de A Coruña. Enrique Romanos Tardío.

Tras la decisión de CC.OO. el pasado lunes rechazando la última propuesta de convenio de la patronal del sector de transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña, las partes volverán a reunirse este viernes a partir de las 12:00.

Encima de la mesa hay diferentes opciones. Ante la falta de acuerdos, puede suscribirse el acta de fin de mediación sin acuerdo, tras varios intentos donde la patronal no ha cedido a las pretensiones de la parte sindical, donde solo UGT ha suscrito un convenio de eficacia limitada al que pueden adherirse los trabajadores que así lo deseen de forma voluntaria, con el objetivo de rebajar el clima tenso y buscar una solución negociada.

Por otro lado, la parte patronal puede poner encima de la mesa otra propuesta de convenio, que debería ser estudiada por los actores sindicales.

Si se cierra sin acuerdo la mediación, los trabajadores deberán decidir en asambleas convocadas por sus sindicatos si adoptan nuevas medidas de presión o no, como las huelgas, que ya paralizaron el sector a lo largo del final del 2025 y comienzos del 2026.

Encima de la mesa sigue la amenaza de una huelga general indefinida.