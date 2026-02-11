Continúa la huelga de autobuses en A Coruña: estos son los servicios mínimos este jueves 12

Cartel informativo de servicios mínimos en el bus por la huelga de transporte por carretera Quincemil

La huelga del transporte en autobús en Galicia afronta mañana su segunda jornada con carácter indefinido, después de que el pasado miércoles comenzase el paro sin que se alcanzase un acuerdo entre la patronal y los sindicatos. La reunión celebrada el lunes en Santiago de Compostela, mediada por la Xunta, terminó sin avances y dejó abiertas unas negociaciones que continúan sin desbloquearse.

Tras una primera jornada marcada por la incertidumbre en estaciones y paradas, los servicios mínimos fijados por la Xunta volverán a ser la referencia para garantizar la movilidad esencial de los usuarios en esta nueva jornada de paro.

La administración autonómica estableció servicios mínimos que deben cumplirse desde el inicio de la huelga indefinida. Estos servicios buscan asegurar los desplazamientos considerados esenciales, especialmente en horas punta y en rutas de especial sensibilidad, aunque el seguimiento del paro puede volver a condicionar la normalidad del servicio.

En la primera jornada, la estación de autobuses de A Coruña registró desde primera hora un constante ir y venir de viajeros pendientes de si los vehículos adscritos a los servicios mínimos saldrían finalmente. La incertidumbre fue la nota dominante, como ya había ocurrido en anteriores convocatorias.

Además, se repitió una imagen habitual en este conflicto: la presencia de piquetes informativos en los accesos a la estación, vigilando la salida de los autobuses.

El desarrollo de la segunda jornada estará, por tanto, condicionado por el cumplimiento de los servicios mínimos y por la evolución de unas conversaciones que, por ahora, no han logrado acercar a las partes. Mientras tanto, los usuarios volverán a planificar sus desplazamientos pendientes de posibles alteraciones en el servicio.

Estos son los servicios mínimos