El coche, principal alternativa a la huelga de autobús en A Coruña: "Tendré que pagar 8 euros diarios"

Este miércoles comienza en la provincia de A Coruña la huelga indefinida del transporte de viajeros por carretera, que dejará sin servicio de autobuses a prácticamente todas las localidades coruñesas. Después de un preacuerdo alcanzado entre la UGT, CC.OO. y la patronal y rechazado por la CIG y posteriormente por los trabajadores, el personal vuelve a manifestarse esta vez de manera indefinida tras cerca de diez días de huelga entre los meses de diciembre y enero.

Ante esta situación, algunos de los pasajeros afectados están buscando ya alternativas para poder llegar a sus destinos en las próximas semanas.

Es el caso de Marta, una trabajadora que acude todos los días a Altamira cogiendo el bus que va a Carral y que desde mañana deberá buscar una opción distinta para llegar a su puesto de trabajo. Desde la cola para coger el autobús cuenta que "no hay más opciones. Tengo que ir todos los días y un amigo me llevará en coche. Pagando".

La falta de otras vías de transporte le obligará a compartir los gastos derivados de viajar en coche. "A 0,26 euros el kilómetro, calculo que me gastaré 8 euros diarios o más teniendo en cuenta la vuelta", lamenta. Si la huelga se extiende hasta final de mes, deberá gastarse más de 100 euros para llegar a su trabajo.

Algo parecido le sucede a Alejandro, que coge el bus todos los días para estudiar en Sada. "Pillaré un bus urbano a Rialta y que alguien me lleve en coche desde allí", explica sobre cómo va a hacer a partir de mañana. Él no es el único afectado. Muchos de sus compañeros están buscando alternativas similares, como ya hicieron en los anteriores días de huelga.

María, también estudiante, viaja entre A Coruña y Carballo todos los días. Ante la falta de buses será su padre quien la acerque en coche, teniendo que adaptar sus horarios para que su hija pueda acudir a clase. "Si no, tendría que pagar el taxi", añade.

La previsión de falta de autobuses a partir del miércoles —aunque se decretan servicios mínimos, en anteriores jornadas de paro prácticamente no se realizó ningún servicio al haber un seguimiento casi totalitario— hay quien optó por adelantar a hoy viajes pendientes. Es lo que ha hecho Cristina, que coge el autobús de vez en cuando pero decidió ir este martes a Ordes para evitar que le pillara la huelga y dejar sus gestiones hechas. "En principio no me afectará mucho la huelga", explica desde la dársena de salidas de la estación, reconociendo que "afectará más a la gente que viaje en el autobús directo a Santiago porque van muchos estudiantes y trabajadores de la Xunta. Eso sí que va a ser un problema".

Al punto de información de la estación ya están llegando consultas tanto presenciales como telefónicas. Los trabajadores señalan que en anteriores días de huelga no hubo servicios, pero recuerdan que esta noche hay una nueva asamblea, que podría desconvocar la huelga. Aunque, teniendo en cuenta las reuniones anteriores, esto no parece probable.