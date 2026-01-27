Empresas del transporte de viajeros en A Coruña condicionan negociar a ausencia de casos de "violencia"

Las asociaciones empresariales del sector de transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña han exigido "responsabilidad" de cara a retomar el diálogo y evitar la huelga indefinida convocada a partir del 2 de febrero por las centrales sindicales CIG, CCOO y UGT.

"La solución a los problemas del sector y las demandas laborales no se encontrarán mediante la violencia", señalan al denunciar episodios de este tipo durante los paros anteriores y que las centrales sindicales niegan.

"Sino en la mesa de negociación, con propuestas realistas y responsables", añaden. También argumentan que a lo largo de los dos últimos meses "y no solo en los días de huelga, esa violencia afectó a unos 70 autobuses de empresa de distintas asociaciones, de los que más de la mitad, unos 40, pertenecen a compañías de Transgacar", recoge esta en su comunicado.

Entre otras incidencias, han citado rotura de lunas, pinchazos en ruedas, sabotajes a las baterías, pintado de retrovisores o hurto de llaves, entre otras. Entre otros lugares, alude a Muros, Muxía, Cee, Carballo, A Coruña, A Estrada, Negreira, Bergondo o Ferrol.

Las organizaciones que representan a las empresas del sector sostienen que solo pusieron una condición el. "Que cesasen los actos de coacción y de violencia y esta condición no se cumplió pues, lamentablemente, ese mismo día y el siguiente, viernes 23, se reiteraron los daños a los vehículos".

"Y, una vez más, se impidió prestar los servicios mínimos que, por la legislación vigente, son de obligado cumplimiento, agravando así los perjuicios de la huelga a los ciudadanos", añade.

"En concreto, esa misma noche del jueves y viernes robaron las llaves de seis autobuses en Muros, hubo sabotajes en las baterías de dos microbuses en Noia y fueron pinchadas las ruedas de un microbús en Noia y de dos autobuses en Pontevedra". "Esta causa, y no otra, fue la que impidió retomar las negociaciones, y si no se cumple, seguirá a impedirla".

Por este motivo, exigen, para volver a la mesa de negociación, "que las centrales sindicales manifiesten, y así se recoja en el acta que al efecto se levante, que condenan de una forma clara y contundente la violencia y las coacciones que están impidiendo realizar, cuando menos, los servicios mínimos". "Cumplida esta condición, la negociación seguiría abierta hasta lograr un acuerdo", apostillan.