Oleiros (A Coruña) reclamará 44.753 euros más por el IBI a la concesionaria de la AP-9

El servicio que presta la AP-9 en un tramo pequeño de carretera en el municipio de Oleiros impulsa a su Gobierno local a imponer el cobro del 100% del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la concesionaria Audasa, como han anunciado esta semana más de 30 ayuntamientos gallegos de las provincias de A Coruña y Pontevedra por los que discurre la autopista. El Concello prevé ingresar 47.108,52 euros con el cobro íntegro del impuesto , frente a los 2.355,43 euros que solo recaudaba con la bonificación del 95% de la que se beneficiaba la empresa hasta este año.

"A empresa da Autopista do Atlántico que nos rouba os cartos cada vez que circulamos por ela non pagaba impostos por unha lei franquista e por unha decisión de Aznar no ano 2.000. Xa saimos varios concellos nesta liña e agardo que todos fagan o mesmo e recuperemos parte do que nos saca do peto esta empresa", manifiesta el alcalde del Oleiros, Ángel García Seoane.

Tras finalizar la vigencia de la bonificación, solo las grandes ciudades de A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo ingresarán en 2024 un total de 1,4 millones de euros, frente a los poco más de 70.000 euros que cobraron por este concepto el año pasado, multiplicando por 20 el importe.

La ciudad que más ingresará por este concepto es Santiago, que hasta ahora cobraba a Audasa, con la bonificación del 95 %, unos 35.000 euros, y este año ha pasado ya un recibo de unos 700.000 euros.

A Coruña, según los cálculos del Gobierno municipal, pasará de cobrar a Audasa 1.312 euros, como hasta ahora, a reclamarle 26.257 euros anuales.