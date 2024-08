Sábado de lluvias en A Coruña: El paso de un nuevo frente arruinará el día a los bañistas

Fin de semana en Galicia

Sábado, paso dunha fronte durante a primeira metade do día con ☁️ 🌦️ -> 🌤️; 🌡️ 📉; vento do N e NE, moderado no litoral

Domingo, recupérase a influencia anticiclónica con ☀️ e 🌥️ con orballos na Mariña; 🌡️ sen cambios; vento do nordés, moderado na costa pic.twitter.com/nVIxb2sLzX