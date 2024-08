Denuncian actos vandálicos en la primera noche de las fiestas de Santa Cruz, Oleiros (A Coruña)

Este jueves daban comienzo las fiestas de Santa Cruz, en Oleiros. Para su primera noche tan solo había un evento programado, la Foliada a cargo de Alana e As Lagharteiras a las 21:00 horas. Sin embargo, el propio Concello oleirense ha denunciado que se produjeron actos vandálicos contra mobiliario urbano durante la jornada festiva.

"Foi arrancada unha valla de madeira que protexe do río a zona do parque infantil e tamén foi destrozada a base que rodea a fonte da rotonda do centro da cidade", explica el Concello en un comunicado. En el mismo, añaden que "é indignante que se degraden os espazos públicos desta maneira, co conseguinte custo económico de reposición para as arcas municipais".

La programación de las fiestas de Santa Cruz prosiguen este viernes con la fiesta del chorizo a las 20:00 horas y los conciertos de Ortiga y Assia a las 21:00 y 22:30 horas, respectivamente. Puedes consultar la programación completa en este enlace.