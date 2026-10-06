Para esta tarde se esperan lluvias intensas y tormentas con aparato eléctrico Archivo de El Español

Los meteorólogos avisan: alerta naranja en Galicia por "peligro importante" por lluvias intensas en estas áreas

Galicia afrontará este martes, 6 de octubre, una jornada marcada por las lluvias intensas y las tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de distinto niveles ante la previsión de estos fenómenos adversos a lo largo del día.

La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que lleva varios días afectando a España será reabsorbida por una vaguada situada sobre el noroeste peninsular, lo que favorecerá la aparición de precipitaciones y tormentas localmente fuertes en Galicia.

Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias y tormentas

En un comunicado, la Aemet informa de que este martes, 6 de octubre, tendremos una intensa actividad tormentosa en la mayor parte del país. "Chubascos fuertes o localmente muy fuertes en amplias zonas de la Península, con acumulados importantes que podrían generar inundaciones".

Ante esta previsión, el organismo meteorológico ha activado los avisos de nivel naranja por lluvias intensas en el interior de A Coruña y en el centro y montaña de Lugo. Las precipitaciones más intensas se esperan a partir de las primeras horas de la tarde.

06/10 09:48 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja. Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv https://t.co/ifkCiuruIn — AEMET (@AEMET_Esp) October 6, 2026

En concreto, el aviso se activará a las 15:00 horas y permanecerá vigente hasta las 23:59 horas por "peligro importante" ante la previsión de lluvias, con acumulados de hasta 30 mm en una hora, y por tormenta que "podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes".

El interior de A Coruña y el centro y montaña de Lugo serán las áreas más afectadas por este episodio de inestabilidad. No obstante, el resto de Galicia también permanecerá bajo aviso amarillo, ante la previsión de lluvias y tormentas durante la jornada de hoy martes.

Estos se irán activando a lo largo del día, hasta que quedará la comunidad entera bajo avisos amarillos y naranjas.

"Hoxe será una xornada de inestabilidade atmosférica con posibilidade de chuvascos treboentos, acompañados de aparato eléctrico e mesmo de sarabia, localmente fortes e máis probables na segunda metade do día", informa la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia).

Comezamos o día con este precioso amencer desde a #IllaDeSálvora. Hoxe será unha xornada de inestabilidade atmosférica con posibilidade de chuvascos treboentos, acompañados de aparato eléctrico⚡️ e mesmo de sarabia, localmente fortes e máis probables na segunda metade do día. https://t.co/P19DAxP7fW — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) October 6, 2026

En su caso, el aviso naranja se limita al interior de A Coruña y al centro de Lugo, donde se han activado los siguientes avisos: