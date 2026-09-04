Xornalistas de Galicia condena las agresiones a periodistas en concentraciones por Ceuta

Concentración en apoyo a Ceuta el 2 de septiembre de 2026 en A Coruña. CGM

La Junta de Gobierno del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) ha condenado "los insultos y amenazas recibidos por dos compañeros de la Cadena Ser que estaban cubriendo las concentraciones por Ceuta realizadas este miércoles en Lugo y Santiago de Compostela".

"En el caso de la periodista luguesa, las agresiones verbales le obligaron a abandonar una determinada zona de la concentración, limitando su derecho a informar", señala en un comunicado recogido por Europa Press.

"Estas son las dos agresiones de las que el Colexio de Xornalistas tuvo noticia en Galicia hasta este momento, pero en varias concentraciones similares en otros lugares del Estado se produjeron otros ataques a periodistas que deben hacernos reflexionar sobre la preocupante sistematicidad de este comportamiento", añade.

Además, incide en que la profesión "lleva años advirtiendo del aumento y la normalización de la violencia contra las y los comunicadores en las manifestaciones, alimentada por un clima de discursos de odio crecientes, señalamiento de periodistas por parte de líderes políticos y sociales y cuestionamiento interesado de la información".