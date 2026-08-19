Las incautaciones de cocaína se dispararon en Galicia en 2025: un 386% más, hasta las 9,3 toneladas

Las incautaciones de cocaína se dispararon el año pasado en Galicia: un 386% más, hasta las 9,3 toneladas. Esto supone casi cinco veces más que la cantidad intervenida en 2024, con 1.922 kilos, según los datos de la Estadística Anual sobre Drogas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

La comunidad gallega concentró en 2025 el 12,13% del total nacional de cocaína incautada, según el informe que ha hecho público hoy miércoles el Ministerio de Interior y recoge Europa Press.

La provincia de A Coruña concentró la mayor parte de los decomisos de cocaína, con 6,4 toneladas, mientras que en Pontevedra se incautaron 2,8 toneladas. Lugo (10 kilos) y Ourense (casi cinco kilos) son las provincias en las que menos cocaína se incautó.

Más allá de la cocaína, según los datos de la estadística anual, en Galicia se aprehendieron 181 kilos de hachís, un 29,52% más que en 2024 (140 kilos). Aumentó, además, la cantidad de marihuana decomisada, con 142 kilos, un 19,37% más que los 119 registrados en 2024.

Los agentes también incautaron 5.723 plantas de cannabis, un 186,29% más que el año anterior, mientras que las intervenciones de MDMA-Éxtasis ascendieron a 2.133 unidades, un 660,83% más. Otro de los incrementos más destacados corresponde a las metanfetaminas, con 2.069 unidades incautadas, un 20.590% más que el año anterior.

Hubo otro tipo de drogas cuyos decomisos se redujeron. Es el caso de la heroína, que descendió un 52,95%, hasta 13.340 gramos, mientras que las de poppers se redujeron un 58,93%, hasta 520 cc. Las intervenciones de anfetamina bajaron un 45,83% y las de MDA, un 94,53%.

El informe, por otro lado, señala que en Galicia hubo 713 detenciones relacionadas con drogas en 2025, un 7,54% más que en 2024, mientras que el número de denunciados descendió un 11,85%, hasta 9.307. La mayor parte de las detenciones se produjo en la provincia de Pontevedra (297), seguida de la de A Coruña (279), Ourense (67) y Lugo (65).