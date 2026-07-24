Galicia envía efectivos y medios para colaborar en la extinción de los incendios de Ávila y Madrid

Evolución del fuego, a 23 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). Carlos Luján - Europa Press

La Xunta ha enviado este viernes a Madrid y Ávila equipos y medios para colaborar en la extinción de los incendios forestales activos, un dispositivo que se une al desplegado en León ayer jueves. "En situaciones complejas, Galicia responde", asegura el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en X.

El mandatario autonómico ha explicado a través de la red social en qué consistirá la ayuda que la comunidad envía a Madrid y Ávila, donde el Gobierno central ha declarado la emergencia de interés nacional: "Serán más de 60 efectivos y diferentes medios, tanto aéreos como terrestres".

Rueda explicó ayer cuando anunció el primer envío a Castilla y León que la ayuda se prestará "siempre garantizando la plena operatividad" en la comunidad gallega en una época de máximo riesgo.

Castilla y León mantiene zonas con situaciones "muy complicadas" a causa de los fuegos, por lo que el responsable del operativo en la comunidad autónoma vecina demandó ayuda. A este respecto, Rueda señaló que la Xunta estaba a su disposición "igual que ellos lo estuvieron en otros momentos", según recoge Europa Press.

"Se nos pidió que, en la medida de lo posible, aportásemos medios; y en la medida de lo posible, así lo haremos", añadió el presidente del Gobierno gallego. Rueda añadió que no se puede "bajar la guardia" al estar en temporada de alto riesgo, aunque en este momento "se pueden derivar algunos medios".

Galicia sufre cada verano las consecuencias de los incendios. Precisamente, el verano pasado registró los tres mayores de su historia: el de Larouco, que calcinó 31.778,18 hectáreas; el de Oímbra y Xinzo de Limia, que afectó a una superficie de 23.736,65 hectáreas; y el de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, que quemó 23.036 hectáreas.

Hasta la dramática ola de incendios de 2025, dos fuegos de la de 2022 eran los mayores de la historia de la comunidad gallega: uno en O Courel, con 11.800 hectáreas, y otro en Valedorras, con 10.500 hectáreas. Ambos se originaron a raíz de una tormenta seca con rayos en julio de hace tres años, en el marco de un fenómeno meteorológico llamado sistema convectivo de mesoscala.

Los incendios de Madrid y Ávila

Tres graves incendios forestales simultáneos entre Madrid, Toledo y Ávila han calcinado miles de hectáreas en apenas 24 horas. La virulencia de las llamas ha forzado el corte de carreteras y la evacuación de más de 11.500 personas de diversos municipios.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró en la noche del jueves la emergencia de interés nacional "como consecuencia de la evolución" de los fuegos activos en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

La decisión se tomó por la "concurrencia de estos incendios" y las condiciones meteorológicas "especialmente adversas", así como por la "necesidad" de movilizar "un importante volumen de recursos" de administraciones públicas diferentes.