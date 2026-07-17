Las tres gasolineras de la AP-9 más baratas de Galicia: un 16% menos en gasolina y un 14% en diésel

Con las vacaciones aumentan los desplazamientos por carretera. Sea para dirigirse al lugar donde se va a disfrutar de unos días de descanso o simplemente para disfrutar de una jornada de playa, son miles los ciudadanos que eligen la AP-9 para ir de un punto a otro de forma más rápida, aunque eso implique pagar los peajes.

Los peajes, sin embargo, no es el único gasto al que hacen frente los conductores. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un estudio sobre las gasolineras más baratas de España en vacaciones y ha dado con las tres de la AP-9 en las que más económico resulta llenar el depósito.

Las estaciones más baratas en la Autopista del Atlántico están ubicadas en el Alcampo de Ferrol, así como en las de Petroprix y Plenergy en Santiago de Compostela. El ahorro es de hasta un 16% en gasolina y hasta un 14% en diésel frente a las más caras, según recoge Europa Press.

Otras vías

La AP-9 no ha sido la única vía que ha analizado la OCU. El organismo también ha estudiado la A-6 y la A-52 entre Madrid y Galicia, con unos precios medios superiores a la media. Las estaciones más baratas, en todo caso, son las de Petroprix en Benavente (Zamora) y Carbugal en Sabón (A Coruña).

La OCU ha situado otras gasolineras en las que también resulta económico repostar diésel, pero están en los extremos de la ruta: Fuel Xpres en Muxa de Arriba (Lugo), Plenergy en A Coruña y el Alcampo de Vigo. El ahorro por echar gasoil en todas ellas es de hasta un 14% en gasolina y un 12% en diésel frente a las más caras.

La N-634 ofrece, antes del inicio de la N-8, opciones interesantes en las estaciones de Car Oil y Valcarce, en A Coruña. En Lugo y Asturias apenas hay buenas alternativas, y aunque la situación mejora al llegar a Cantabria, los mejores precios están ya casi en la frontera con Francia.

Un ahorro del 16% supone pagar alrededor de 12 euros menos para llenar un depósito de 50 litros, según la OCU, que recuerda que estos ahorros pueden obtenerse a menudo también dentro de una misma ciudad.

La OCU invita a los conductores a usar su comparador de gasolineras para buscar las estaciones de servicio más baratas en su destino vacacional y situar las más baratas en la ruta que se vaya a tomar.