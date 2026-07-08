Adif calcula que una veintena de trenes se han visto afectados en Galicia por la incidencia en O Irixo

Este miércoles por la mañana, a eso de las 10:35 horas, una incidencia en la conexión ferroviaria entre Ourense y O Irixo ha interrumpido parcialmente la comunicación. Fuentes de Renfe indican que probablemente el origen del fallo se sitúe en la catenaria, un elemento de la infraestructura que estaría defectuosa y habría provocado daño en los pantógrafos del tren. Por su parte, Adif ubica el problema en la propia conexión entre pantógrafos y catenaria.

Fuentes de Adif confirman que seguirán trabajando para "determinar lo que ha pasado" y que este tipo de incidencias son complejas de resolver porque, entre otras acciones, requiere cortar la tensión para actuar.

Por este mismo motivo todavía no hay una previsión de cuándo se podrá recuperar la circulación por la vía 1, que es la afectada.

Por el momento se mantiene la circulación por la vía 2, aunque esto ha provocado retrasos.

Adif calcula que hay una veintena de trenes afectados que hacen el trayecto entre Ourense y Santiago de Compostela. Entre ellos hay frecuencias que unen Ourense con Vigo o distintos puntos de Galicia con Madrid.

Además, informan también de que el tren que se ha visto directamente afectado por este problema, que une Madrid-Chamartín con Santiago de Compostela, todavía no ha sido retirado.

Renfe indica por su parte que tienen constancia de que dos trenes Avlo y por lo menos un Avant se han visto afectados en sus pantógrafos a raíz de esta incidencia. En el caso de los Avlos, estos están arreglados y podrán circular sin problema.

Retrasos y cancelaciones

La incidencia ha dejado un reguero de retrasos en la conexión ferroviaria entre Ourense y Santiago.

Desde Renfe indican que se han intentado ofrecer alternativas según evolucionaba la situación, priorizando la salida de trenes, reubicando pasajeros o haciendo transbordos por carretera en la medida de lo posible.

Sin indicar el número de pasajeros afectados, sí explican que la falta de disponibilidad de autobuses dificultó también la reorganización de los viajes.

De manera paralela, se han habilitado cancelaciones y cambios de trenes sin coste.