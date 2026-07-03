Primera operación salida del verano en Galicia: la DGT prevé 413.000 desplazamientos

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, presentó en el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste-Cantábrico, con sede en A Coruña, la Primera Operación Especial de Tráfico del Verano 2026, que coordinará la movilidad en Galicia, Asturias y Cantabria desde las 15:00 horas de este viernes 3 de julio hasta las 24:00 horas del domingo 5.

En la presentación participaron también la coordinadora de la Dirección General de Tráfico en Galicia, Victoria Gómez Dobarro; el coronel jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Galicia, Antonio Hidalgo; y el director del Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste-Cantábrico, Bruno Deschamps.

Durante esta primera operación salida, la Dirección General de Tráfico prevé 413.000 desplazamientos en las carreteras gallegas, coincidiendo con el inicio de las vacaciones para miles de personas y con el primer fin de semana completo de julio.

Por provincias, se estima que 149.000 vehículos circularán por Pontevedra, 142.000 por la provincia de A Coruña, mientras que Lugo y Ourense registrarán 61.000 desplazamientos cada una.

Dispositivo especial durante el verano

Julio Abalde destacó que este dispositivo forma parte de la campaña especial de verano, que permanecerá activa hasta el próximo 6 de septiembre. A lo largo del mes de julio se prevé que las carreteras gallegas soporten 4.550.000 desplazamientos, de los que 1.641.000 corresponderán a Pontevedra, 1.567.000 a A Coruña, 671.000 a Lugo y 671.000 a Ourense.

El subdelegado recordó que el verano concentra un importante incremento de la movilidad hacia las zonas costeras, playas, destinos turísticos y localidades que celebran fiestas patronales, así como un mayor número de desplazamientos de corto recorrido, en los que suele producirse un exceso de confianza al volante.

"Quiero hacer un llamamiento a la prudencia", apeló el subdelegado. "Es fundamental planificar el viaje, revisar el vehículo antes de salir, evitar las horas de mayor intensidad de tráfico, descansar las veces que sea necesario y, por supuesto, respetar los límites de velocidad y no conducir nunca bajo los efectos del alcohol o las drogas. El mejor destino de las vacaciones es llegar con seguridad. Ese es el objetivo por el que todos debemos trabajar", concluyó.

Para hacer frente al incremento de la circulación, el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste-Cantábrico dispone de 437 cámaras de televisión, 534 paneles de mensaje variable, 406 estaciones de toma de datos, 178 sistemas de reconocimiento automático de matrículas, 56 sensores meteorológicos y 63 profesionales, que permiten realizar un seguimiento permanente de la circulación y gestionar incidencias en tiempo real.

El dispositivo de la Guardia Civil de Tráfico contará con una media de 600 agentes diarios en Galicia, con especial incidencia en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Motocicletas, vehículos, vehículos camuflados y vehículos radar son los medios materiales de la Guardia Civil de Tráfico, que hará especial hincapié en los controles de alcoholemia y, sobre todo, prestará atención a la conducción de los motoristas, ya que la época estival es la peor para ellos.

La Dirección General de Tráfico recomienda planificar con antelación los desplazamientos y evitar, en la medida de lo posible, las horas de mayor intensidad circulatoria. El viernes se prevé un importante incremento del tráfico a partir de las 16:00 horas; el sábado, las mayores dificultades se concentrarán entre las 9:00 y las 14:00 horas; y el domingo, a partir de las 18:00 horas.

La DGT recuerda también la importancia de revisar el vehículo antes de iniciar el viaje, descansar adecuadamente, realizar paradas frecuentes, evitar el consumo de alcohol y drogas, utilizar siempre el cinturón de seguridad y mantener la máxima atención al volante. Además, esta campaña será la primera en la que la baliza V-16 conectada tendrá un papel protagonista como elemento de señalización en caso de avería o accidente.