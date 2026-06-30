Galicia y el norte de Portugal se alían para proteger a los cuidadores con exoesqueletos

A Coruña acogió este martes la presentación de EXOCARE, un proyecto europeo que unirá a entidades de Galicia y el norte de Portugal para mejorar las condiciones laborales del personal sanitarioy de cuidados mediante el uso de tecnologías como los exoesqueletos.

La iniciativa, financiada con fondos FEDER a través del programa Interreg POCTEP, está liderada por la Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC) y reúne a instituciones gallegas y portuguesas del ámbito de la sanidad, la investigación y la atención sociosanitaria.

El objetivo del proyecto es reducir las lesiones musculoesqueléticas que sufren con frecuencia los profesionales encargados de movilizar y atender a personas en situación de dependencia, una de las principales causas de baja laboral en este sector.

Tecnología al servicio de quienes cuidan

Además de analizar la situación en ambos territorios, EXOCARE desarrollará programas de formación y evaluará el uso de exoesqueletos y otras tecnologías de apoyo adaptadas al trabajo asistencial.

Durante la presentación, el decano-director de ERLAC, Jesús Vázquez Forno, destacó que la amplia participación en el proyecto refleja la cooperación entre Galicia y Portugal en una iniciativa "pionera" pensada "por y para el personal sanitario".

Por su parte, Miguel Araujo, del Servicio de Gestión Financiera y Proyectos Financiados de la Unidade Local de Saúde do Alto Ave, explicó que EXOCARE nace para responder a una realidad cada vez más presente en los hospitales: el envejecimiento de la población y el impacto físico que supone para los profesionales encargados de su atención. En este sentido, defendió que la incorporación de nuevas tecnologías puede convertirse en una herramienta “revolucionaria” para proteger a quienes cuidan.

Un proyecto con socios de ambos lados de la frontera

El consorcio está integrado por la Fundación ERLAC, la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS), el Servizo Galego de Saúde (SERGAS), la Universidade da Coruña, la Universidade do Minho, la Unidade Local de Saúde do Alto Ave, DTx CoLAB, el Cluster Saúde de Galicia, las direcciones generales de Personas con Discapacidad y de Mayores y Atención Sociosanitaria de la Xunta de Galicia, además de la Santa Casa da Misericordia de Riba de Ave.

Con esta alianza transfronteriza, el proyecto busca demostrar que la innovación tecnológica puede contribuir a reducir las lesiones físicas del personal cuidador y favorecer un sistema de atención más seguro y sostenible tanto para los profesionales como para las personas dependientes.